https://ria.ru/20240611/svo-1952163748.html

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР, а... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:23

2024-06-11T13:23

2024-06-11T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 350 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ."Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)