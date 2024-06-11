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Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР, а... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:23
2024-06-11T13:23
2024-06-11T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 350 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ."Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 350 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.