https://ria.ru/20240611/svo-1952162875.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 11.06.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:20

2024-06-11T13:20

2024-06-11T13:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Андреевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

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вооруженные силы украины, константиновка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика