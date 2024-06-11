https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html

Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО

Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО - РИА Новости, 11.06.2024

Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО

Бабушкинский суд Москвы во вторник отпустил условно-досрочно краснодарского адвоката Алексея Литвинова, осужденного на 7,5 лет колонии за получение взяток на... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:13

2024-06-11T18:13

2024-06-11T18:17

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы во вторник отпустил условно-досрочно краснодарского адвоката Алексея Литвинова, осужденного на 7,5 лет колонии за получение взяток на 120 миллионов рублей по делу замглавы Сочи, сообщили РИА Новости в суде. Литвинов - фигурант дела бывшего первого заместителя главы Сочи Анатолия Рыкова. Также среди фигурантов замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк. Как указывала Генпрокуратура, все они обвинялись во взяточничестве в размере 120 миллионов рублей. По данным на сайте Генпрокуратуры, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.Как сообщал СК РФ, одним из взяткодателей выступал учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Литвинов и Строганов признали свою вину, дело было выделено в отдельное производство. В конце 2021 года Хамовнический суд Москвы назначил Литвинову наказание ниже низшего предела, 7,5 лет колонии общего режима.

https://ria.ru/20240304/efremov-1931065411.html

https://ria.ru/20240606/ivanov-1950852902.html

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происшествия, москва, сочи, россия, анатолий рыков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)