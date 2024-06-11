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Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО - РИА Новости, 11.06.2024
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18:13 11.06.2024 (обновлено: 18:17 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html
Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО
Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО - РИА Новости, 11.06.2024
Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО
Бабушкинский суд Москвы во вторник отпустил условно-досрочно краснодарского адвоката Алексея Литвинова, осужденного на 7,5 лет колонии за получение взяток на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:13
2024-06-11T18:17
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы во вторник отпустил условно-досрочно краснодарского адвоката Алексея Литвинова, осужденного на 7,5 лет колонии за получение взяток на 120 миллионов рублей по делу замглавы Сочи, сообщили РИА Новости в суде. Литвинов - фигурант дела бывшего первого заместителя главы Сочи Анатолия Рыкова. Также среди фигурантов замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк. Как указывала Генпрокуратура, все они обвинялись во взяточничестве в размере 120 миллионов рублей. По данным на сайте Генпрокуратуры, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.Как сообщал СК РФ, одним из взяткодателей выступал учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Литвинов и Строганов признали свою вину, дело было выделено в отдельное производство. В конце 2021 года Хамовнический суд Москвы назначил Литвинову наказание ниже низшего предела, 7,5 лет колонии общего режима.
https://ria.ru/20240304/efremov-1931065411.html
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происшествия, москва, сочи, россия, анатолий рыков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Сочи, Россия, Анатолий Рыков, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО

Суд отпустил по УДО экс-адвоката Литвинова, осужденного за получение взяток

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы во вторник отпустил условно-досрочно краснодарского адвоката Алексея Литвинова, осужденного на 7,5 лет колонии за получение взяток на 120 миллионов рублей по делу замглавы Сочи, сообщили РИА Новости в суде.
Литвинов - фигурант дела бывшего первого заместителя главы Сочи Анатолия Рыкова. Также среди фигурантов замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк. Как указывала Генпрокуратура, все они обвинялись во взяточничестве в размере 120 миллионов рублей.
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По данным на сайте Генпрокуратуры, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.
Как сообщал СК РФ, одним из взяткодателей выступал учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Литвинов и Строганов признали свою вину, дело было выделено в отдельное производство.
В конце 2021 года Хамовнический суд Москвы назначил Литвинову наказание ниже низшего предела, 7,5 лет колонии общего режима.
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ПроисшествияМоскваСочиРоссияАнатолий РыковГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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