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Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок - РИА Новости, 11.06.2024
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18:11 11.06.2024 (обновлено: 18:49 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sud-1952249664.html
Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок
Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок - РИА Новости, 11.06.2024
Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок
Суд увеличил тюремный срок двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, с трех с половиной до четырех лет, из смягчающих... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:11
2024-06-11T18:49
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
московский областной суд
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд увеличил тюремный срок двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, с трех с половиной до четырех лет, из смягчающих обстоятельств исключили активное способствование раскрытию преступления, сообщает подмосковная прокуратура в своем Telegram-канале. Хулиганы, снявшие скальп с 19-летнего прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, изначально получили по 3,5 года колонии общего режима, но прокуратура обжаловала приговор. "Сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры города Электростали на приговор Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову ... По результатам рассмотрения осужденным усилено наказание до четырех лет лишения свободы каждому, и они направлены для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московский областной суд согласился с доводами прокурора и исключил из смягчающих их вину обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Инцидент произошел 9 июля прошлого года в Электростали: двое мужчин пристали к прохожему, оскорбившись его окрашенными волосами, после чего порезали его ножом и, в частности, отрезали скальп. При этом прокуратура обжаловала приговор. Впоследствии оба были задержаны и на видео МВД признавались, что в тот день выпивали. Собутыльникам было предъявлено обвинение в причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве группой лиц.
https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html
https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html
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московская область (подмосковье)
электросталь
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происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Московский областной суд
Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок

Суд увеличил на полгода срок мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд увеличил тюремный срок двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, с трех с половиной до четырех лет, из смягчающих обстоятельств исключили активное способствование раскрытию преступления, сообщает подмосковная прокуратура в своем Telegram-канале.
Хулиганы, снявшие скальп с 19-летнего прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, изначально получили по 3,5 года колонии общего режима, но прокуратура обжаловала приговор.
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"Сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры города Электростали на приговор Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову ... По результатам рассмотрения осужденным усилено наказание до четырех лет лишения свободы каждому, и они направлены для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Московский областной суд согласился с доводами прокурора и исключил из смягчающих их вину обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
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Впоследствии оба были задержаны и на видео МВД признавались, что в тот день выпивали. Собутыльникам было предъявлено обвинение в причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве группой лиц.
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