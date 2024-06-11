https://ria.ru/20240611/sud-1952249664.html

Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок

Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок - РИА Новости, 11.06.2024

Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок

Суд увеличил тюремный срок двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, с трех с половиной до четырех лет, из смягчающих... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:11

2024-06-11T18:11

2024-06-11T18:49

происшествия

московская область (подмосковье)

электросталь

московский областной суд

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд увеличил тюремный срок двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, с трех с половиной до четырех лет, из смягчающих обстоятельств исключили активное способствование раскрытию преступления, сообщает подмосковная прокуратура в своем Telegram-канале. Хулиганы, снявшие скальп с 19-летнего прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, изначально получили по 3,5 года колонии общего режима, но прокуратура обжаловала приговор. "Сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры города Электростали на приговор Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову ... По результатам рассмотрения осужденным усилено наказание до четырех лет лишения свободы каждому, и они направлены для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московский областной суд согласился с доводами прокурора и исключил из смягчающих их вину обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Инцидент произошел 9 июля прошлого года в Электростали: двое мужчин пристали к прохожему, оскорбившись его окрашенными волосами, после чего порезали его ножом и, в частности, отрезали скальп. При этом прокуратура обжаловала приговор. Впоследствии оба были задержаны и на видео МВД признавались, что в тот день выпивали. Собутыльникам было предъявлено обвинение в причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве группой лиц.

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https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html

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московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, московский областной суд