Двум мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье, увеличили срок
Суд увеличил на полгода срок мужчинам, снявшим скальп с прохожего в Подмосковье
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд увеличил тюремный срок двум хулиганам, снявшим скальп с прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, с трех с половиной до четырех лет, из смягчающих обстоятельств исключили активное способствование раскрытию преступления, сообщает подмосковная прокуратура в своем Telegram-канале.
Хулиганы, снявшие скальп с 19-летнего прохожего за окрашенные волосы в Подмосковье, изначально получили по 3,5 года колонии общего режима, но прокуратура обжаловала приговор.
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"Сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры города Электростали на приговор Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову ... По результатам рассмотрения осужденным усилено наказание до четырех лет лишения свободы каждому, и они направлены для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Московский областной суд согласился с доводами прокурора и исключил из смягчающих их вину обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Инцидент произошел 9 июля прошлого года в Электростали: двое мужчин пристали к прохожему, оскорбившись его окрашенными волосами, после чего порезали его ножом и, в частности, отрезали скальп. При этом прокуратура обжаловала приговор.
Впоследствии оба были задержаны и на видео МВД признавались, что в тот день выпивали. Собутыльникам было предъявлено обвинение в причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и в хулиганстве группой лиц.