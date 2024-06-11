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"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове - РИА Новости, 11.06.2024
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове
Российские войска сохраняют контроль над ситуацией на Харьковском направлении, несмотря на действия ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:07
2024-06-11T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
владимир путин
рамзан кадыров
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские войска сохраняют контроль над ситуацией на Харьковском направлении, несмотря на действия ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несмотря на то, что в течение последней недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось, напротив, россияне сохраняют инициативу. &lt;…&gt; Украинцы, похоже, все еще посылают подкрепления в район Харькова, но кажется, что русские имеют полное господство в воздухе", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ несут большие потери по пути в район боевых действий, и это влияет на планы развертывания. Украинская армия на этом этапе конфликта просто не в состоянии проводить устойчивые наступательные операции, добавил эксперт."Я начинаю сомневаться в том, что серьезное наступление в этом районе действительно возможно", — резюмировал Меркурис.В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952266776.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, владимир путин, рамзан кадыров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Посылают подкрепления". Зеленскому сообщили пугающие новости о Харькове

Меркурис: ВС РФ сохранили инициативу на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские войска сохраняют контроль над ситуацией на Харьковском направлении, несмотря на действия ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Несмотря на то, что в течение последней недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось, напротив, россияне сохраняют инициативу. <…> Украинцы, похоже, все еще посылают подкрепления в район Харькова, но кажется, что русские имеют полное господство в воздухе", — отметил он.
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Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ несут большие потери по пути в район боевых действий, и это влияет на планы развертывания. Украинская армия на этом этапе конфликта просто не в состоянии проводить устойчивые наступательные операции, добавил эксперт.
"Я начинаю сомневаться в том, что серьезное наступление в этом районе действительно возможно", — резюмировал Меркурис.
В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.
В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьВладимир ПутинРамзан КадыровВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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