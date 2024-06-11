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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:28
2024-06-11T13:28
2024-06-11T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США и 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
МО РФ: ВСУ потеряли до 135 солдат в зоне действия группировки "Восток" за сутки