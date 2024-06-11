https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952164921.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:28

2024-06-11T13:28

2024-06-11T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США и 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф