ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

Артемовка — село на западных границах ЛНР. Его освобождение позволяет укрепить позиции российских войск под Стельмаховкой, расположенной к северу. Это также создает возможность продвигаться в Харьковской области в сторону Оскола, чтобы укрепить фланги на Купянском направлении.

Тимковка — освобождение этого села дает возможность выровнять фланги на участке Купянского направления в районе Николаевки и срезать выступ обороны ВСУ.