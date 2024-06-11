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ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 11.06.2024 (обновлено: 15:19 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952162996.html
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2024
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:21
2024-06-11T15:19
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщило Минобороны."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР).Украинская армия потеряла там более 560 солдат убитыми и ранеными, пять автомобилей, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также два склада артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, харьковская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

Группировка "Запад" освободила Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила села Артёмовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области

Артемовка — село на западных границах ЛНР. Его освобождение позволяет укрепить позиции российских войск под Стельмаховкой, расположенной к северу. Это также создает возможность продвигаться в Харьковской области в сторону Оскола, чтобы укрепить фланги на Купянском направлении.

Тимковка — освобождение этого села дает возможность выровнять фланги на участке Купянского направления в районе Николаевки и срезать выступ обороны ВСУ.

Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР).
Украинская армия потеряла там более 560 солдат убитыми и ранеными, пять автомобилей, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также два склада артиллерийских боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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