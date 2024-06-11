ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Группировка "Запад" освободила Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
Артемовка — село на западных границах ЛНР. Его освобождение позволяет укрепить позиции российских войск под Стельмаховкой, расположенной к северу. Это также создает возможность продвигаться в Харьковской области в сторону Оскола, чтобы укрепить фланги на Купянском направлении.
Тимковка — освобождение этого села дает возможность выровнять фланги на участке Купянского направления в районе Николаевки и срезать выступ обороны ВСУ.
Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР).
Украинская армия потеряла там более 560 солдат убитыми и ранеными, пять автомобилей, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также два склада артиллерийских боеприпасов.
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