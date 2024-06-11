https://ria.ru/20240611/soyuznik-1952020239.html

"Деньгами и обещаниями". Россия может потерять верного союзника

"Деньгами и обещаниями". Россия может потерять верного союзника - РИА Новости, 11.06.2024

"Деньгами и обещаниями". Россия может потерять верного союзника

Выборы предстоятеля Болгарской православной церкви могут стать решающими. Причем в международном масштабе — от них зависит судьба 300-миллионной паствы. О том,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Выборы предстоятеля Болгарской православной церкви могут стать решающими. Причем в международном масштабе — от них зависит судьба 300-миллионной паствы. О том, что происходит на Балканах, — в материале РИА Новости.Послание свышеЧасто случается, что молния попадает в дерево. На деле — элементарная физика, не более. Хотя порой таким явлениям придают другой смысл.Например, 30 мая мощный разряд снес верхушку 30-метровой секвойи на улице Калоян в Софии. Исполин почти полвека рос во дворе здания синода Болгарской православной церкви (БПЦ). Чем же так провинилось духовенство перед небесами?За десять дней до этого события в стамбульском монастыре Живоносного Источника прошла литургия. Митрополитам Константинопольского патриархата и БПЦ сослужили "иерархи" из ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м).На произошедшее неожиданно отреагировала РПЦ, с которой у духовной Софии довольно теплое общение. Синод Русской церкви констатировал: болгарские священнослужители "нанесли серьезный ущерб отношениям". И посчитал дальнейшее служение с митрополитами невозможным.Однако руководство БПЦ оказалось не в курсе вояжа митрополитов в Стамбул. "Эта поездка — личная инициатива владык, а мы узнали о ней из СМИ. Обсуждения в Священном синоде и решения по этому поводу не было", — заявил в интервью митрополит Ловчанский Гавриил (Динев).Получается, левая рука не знает, что делает правая. Это неслучайно: в Болгарской церкви уже давно существуют две противоборствующие партии. Одна — более многочисленная — поддерживает нынешнюю политику Константинополя по изоляции Москвы. Другая считает, что ссориться с русскими собратьями не стоит.Из-под ковра на открытую площадку борьбу вынесли объективные обстоятельства. В середине марта скончался глава БПЦ патриарх Неофит. По поводу ПЦУ он не отвечал ни да ни нет. Украина — независимая страна, поэтому должна иметь автокефальную церковь, неоднократно подчеркивал покойный. При этом, несмотря на давление, не спешил признавать раскольническую структуру.В итоге Неофиту удалось предотвратить раскол внутри клира и восьмимиллионной паствы. Но это лишь отсрочило столкновение партий.Вольное прочтениеПроизойти все может на предстоящих выборах нового патриарха. Их планируют провести не позднее середины лета. И в СМИ уже началась активная агиткампания. В основном журналисты спекулируют на том, каким курсом завещал идти Неофит.Одни пишут, что почивший недвусмысленно намекал на разрыв с Москвой. В качестве аргументов приводят прошлогодний февральский отказ служить вместе с митрополитом Клинским Леонидом (Горбачевым), на тот момент главой Африканского экзархата РПЦ, и высылку архимандрита Вассиана (Змеева), настоятеля русского храма в Софии. А также — одно из последних заявлений."Разрушительная война против братской Украины, — говорилось в обращении предстоятеля в праздник Крещения, — за которой последовало не менее страшное для нашего христианского сознания военное столкновение на землях, освященных богочеловеческим присутствием Спасителя, еще раз напомнила нам всем о значении армии для каждого человека, нации и государства".Одни расценили это как открытое "осуждение российской агрессии". Другие посчитали трактовку притянутой за уши. И чтобы побить карту, опубликовали неизвестное ранее письмо патриарха БПЦ Петру Порошенко. Именно этот украинский президент создал ПЦУ, а также усилил давление на каноническую Украинскую церковь."Особую тревогу, — писал Неофит в 2017-м, — у нас вызывает тот факт, что <…> самозваная неканоническая структура ("Киевский патриархат", предшественник ПЦУ. — Прим. ред.), не имеющая никакого отношения к каноническому мировому православию, вместе с экстремистами посягает на священное достояние всего украинского народа. <...> В Верховную раду <…> внесены <…> два антицерковных законопроекта (против УПЦ. — Прим. ред.). Предложенные поправки <…> явно нарушают равенство религиозных организаций Украины перед законом и отдают судьбу приходов в руки посторонних людей".Темная лошадкаВойдя в раж полемики, агитаторы, правда, упускают один немаловажный момент: последний год патриарх Неофит практически не появлялся на публике, отойдя от дел. А управление церковными делами сосредоточил в своих руках синод БПЦ. И большой вопрос, насколько самостоятельным был предстоятель.Поэтому высший совещательный орган вновь становится всесильным черным ящиком. И его вердикт станет известен лишь постфактум. Но некоторые прогнозы строят уже сейчас.Правила выборов в БПЦ довольно простые. Есть два этапа. На первом синод выбирает трех кандидатов (порог — не менее двух третей голосов). Из них — на втором — избирается патриарх. Голосование тайное.Кроме того, есть ценз: будущий глава БПЦ должен быть не моложе 50 лет и как минимум с пятилетним опытом епархиального управления. Четверо из 13 глав епархий этим требованиям не соответствуют. Из девяти оставшихся трое-четверо иерархов — сторонники сближения с РПЦ. Примерно столько же — за Константинополь.Непредсказуемости добавил лишь один кандидат — митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов). Он энергичен, деятелен, по церковным меркам молод — всего 54 года. Но есть нюанс: он был среди тех, кто сослужил с украинскими раскольниками в Стамбуле.Казалось, архиерей осознал, что совершил проступок — позже заявил, что снял свою кандидатуру с выборов. Однако доцент Софийского университета святого Климента Охридского Костадин Нушев уточнил: Николай (Севастиянов) сделал это на уровне своей епархии, а не на заседании синода. То есть из гонки он не вышел, а лишь пустил пыль в глаза.Об этом свидетельствует тот факт, что Пловдивский митрополит уже успел назначить протеже на соседнюю, Сливенскую кафедру. А это, продолжает Нушев, укрепит позиции на предстоящих выборах патриарха."Одни люди покупают голоса деньгами, другие — подарками, третьи — давлением или какими-то обещаниями. Не исключено, что такое произойдет и в этот раз", — отметил, в свою очередь, старший преподаватель богословского факультета Софийского университета Иван Желев.Эксперты сходятся во мнении, что косвенным одобрением кандидатуры Николая (Севастиянова) можно считать и то, что церковное руководство никак не отреагировало на его самовольный визит в Стамбул. Хотя на уровне простых священников и мирян звучали призывы наказать митрополита. На том же настаивали и верующие, которые устроили акцию протеста у здания синода БПЦ 28 мая. У того самого дерева.Говорят, молния дважды в одно место не бьет. Но любой ученый скажет, что это заблуждение.

https://ria.ru/20240606/front-1950757159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, софия (город), стамбул, константинопольский патриархат, русская православная церковь, верховная рада украины, петр порошенко, аналитика - религия и мировоззрение