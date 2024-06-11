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В драке в Одессе участвовали члены добровольных отрядов полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 11.06.2024
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В драке в Одессе участвовали члены добровольных отрядов полиции, пишут СМИ
В драке в Одессе участвовали члены добровольных отрядов полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
В драке в Одессе участвовали члены добровольных отрядов полиции, пишут СМИ
В массовой драке между сотрудниками скорой помощи и представителями военкоматов в Одессе принимали участие члены добровольных отрядов содействия полиции,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:59
2024-06-11T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В массовой драке между сотрудниками скорой помощи и представителями военкоматов в Одессе принимали участие члены добровольных отрядов содействия полиции, сообщает украинское издание "Страна". Ранее во вторник в Киевском районе Одессы между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата произошла массовая драка. В самом Одесском областном военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами начали проводить по данному факту разбирательство. "Страна" узнала, что за люди в гражданском участвовали в драке сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) с врачами скорой возле Киевского ТЦК в Одессе. Это члены добровольных отрядов содействия полиции. Эти подразделения были созданы на Украине во всех городах в 2022 году. Члены отрядов совместно с полицией патрулируют улицы, стоят на блокпостах в городах вместе с военными. А также часто помогают сотрудникам ТЦК в "силовой" мобилизации мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", в такие отряды чаще всего зачисляют своих сотрудников частные охранные фирмы, в некоторых добровольческих отрядах до 90 % таких работников. К настоящему времени большинство отрядов превратились во внештатных сотрудников военкоматов и полиции. Зарплат, как утверждается, члены таких отрядов не получают, зато их по умолчанию не мобилизуют. Кроме того, как пишет издание, сотрудничество с военкоматами и полицией дает для членов этих отрядов много способов "стороннего заработка". Например, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам военкоматов за определенный процент. Также существуют схемы "заработка" на выдаче пропусков для такси в ночное время. "Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. Доходило дело до драк и попыток насильного вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов", - подытожили в издании. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В драке в Одессе участвовали члены добровольных отрядов полиции, пишут СМИ

"Страна": в драке в Одессе участвовали добровольцы отрядов содействия полиции

© Кадр видео из соцсетейДрака между сотрудниками скорой помощи и ТЦК в Одессе
Драка между сотрудниками скорой помощи и ТЦК в Одессе
© Кадр видео из соцсетей
Драка между сотрудниками скорой помощи и ТЦК в Одессе
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В массовой драке между сотрудниками скорой помощи и представителями военкоматов в Одессе принимали участие члены добровольных отрядов содействия полиции, сообщает украинское издание "Страна".
Ранее во вторник в Киевском районе Одессы между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата произошла массовая драка. В самом Одесском областном военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами начали проводить по данному факту разбирательство.
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"Страна" узнала, что за люди в гражданском участвовали в драке сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) с врачами скорой возле Киевского ТЦК в Одессе. Это члены добровольных отрядов содействия полиции. Эти подразделения были созданы на Украине во всех городах в 2022 году. Члены отрядов совместно с полицией патрулируют улицы, стоят на блокпостах в городах вместе с военными. А также часто помогают сотрудникам ТЦК в "силовой" мобилизации мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным "Страны", в такие отряды чаще всего зачисляют своих сотрудников частные охранные фирмы, в некоторых добровольческих отрядах до 90 % таких работников. К настоящему времени большинство отрядов превратились во внештатных сотрудников военкоматов и полиции. Зарплат, как утверждается, члены таких отрядов не получают, зато их по умолчанию не мобилизуют.
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Кроме того, как пишет издание, сотрудничество с военкоматами и полицией дает для членов этих отрядов много способов "стороннего заработка". Например, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам военкоматов за определенный процент. Также существуют схемы "заработка" на выдаче пропусков для такси в ночное время.
"Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. Доходило дело до драк и попыток насильного вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов", - подытожили в издании.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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