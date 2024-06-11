https://ria.ru/20240611/smi-1952119180.html

В Швеции планируют воссоздать образ Пресли для живых концертов, пишут СМИ

В Швеции планируют воссоздать образ Пресли для живых концертов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024

В Швеции планируют воссоздать образ Пресли для живых концертов, пишут СМИ

Шведская компания Pophouse Entertainment планирует воссоздать образ американского певца Элвиса Пресли в виде цифровой голограммы для живых выступлений, сообщает РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:31

2024-06-11T10:31

2024-06-11T10:33

технологии

элвис пресли

sony music

abba

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шведская компания Pophouse Entertainment планирует воссоздать образ американского певца Элвиса Пресли в виде цифровой голограммы для живых выступлений, сообщает издание Financial Times ссылкой на источники. "Элвис Пресли, известный как Король рок-н-ролла, - следующий певец, который может быть возрожден в форме голограммы для живых выступлений шведской развлекательной компании Pophouse", - пишет издание. По данным источников, компания ведет переговоры с владельцами интеллектуальной собственности Пресли. Права на творчество музыканта принадлежат компании Sony Music, а интеллектуальная собственность, включая изображение и образ Пресли, - инвестиционной компании Authentic Brands Group. Переговоры между компаниями сосредоточены на коммерческом партнерстве, а не на продаже прав на музыку или интеллектуальной собственности. Pophouse Entertainment, соучредителем которой является участник группы ABBA Бьорн Ульвеус, является ведущим инвестором и сопродюсером виртуального концерта ABBA Voyage. Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии "Грэмми", 18 песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.

https://ria.ru/20240304/orbakayte-1930993904.html

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технологии, элвис пресли, sony music, abba