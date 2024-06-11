https://ria.ru/20240611/slukhi-1952219201.html

В Воронежской области проверят данные о распространении слухов о школьнице

В Воронежской области проверят данные о распространении слухов о школьнице - РИА Новости, 11.06.2024

В Воронежской области проверят данные о распространении слухов о школьнице

Полиция в Воронежской области проверяет информацию, что учительница распространяла непристойные слухи об одной школьниц, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:23

2024-06-11T16:23

2024-06-11T16:23

происшествия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Полиция в Воронежской области проверяет информацию, что учительница распространяла непристойные слухи об одной школьниц, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Информация о сложившейся ситуации появилась во вторник в Telegram-канале Baza. По его данным, в Воронежской области учительница запустила слух, что, якобы, "одна из школьниц снимается в порно" и "оказывает секс-услуги за деньги". А, по мнению отца девочки, которое приводит канал, это месть учителей за то, что он не сдал деньги на нужды класса. Отмечалось, что отец девочки обратился в правоохранительные органы. "Заявление поступило, приводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240116/uchitel-1921615648.html

воронежская область

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2024

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происшествия, воронежская область