https://ria.ru/20240611/skoraya-1952267204.html
Женщине, не уступившую дорогу "скорой" в Петербурге, грозит лишение прав
Женщине, не уступившую дорогу "скорой" в Петербурге, грозит лишение прав - РИА Новости, 11.06.2024
Женщине, не уступившую дорогу "скорой" в Петербурге, грозит лишение прав
Жительница Санкт-Петербурга, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, получила административный... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:30
2024-06-11T19:30
2024-06-11T19:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, получила административный протокол по статье с наказанием вплоть до лишения прав сроком на год, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее представитель городского комитета здравоохранению опровергла информацию некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали, что ребенок в "скорой" якобы скончался из-за того, что водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. По данным комздрава, "скорая" везла 14-летнюю девочку. Задержка в пути из-за инцидента с легковушкой составила 10-15 минут, ребенок не пострадал. "Мои коллеги из петербургской Госавтоинспекции установили личность правонарушительницы. Ей оказалась 59-летняя жительница Северной столицы. Сегодня полицейскими в отношении нее составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ", - написала Волк. По ее словам, суд вынесет решение в отношение нарушительницы 14 июня. Часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, снабженному специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, когда оно движется с включенными одновременно синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Наказание предусматривает либо назначение штрафа в размере 3-5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html
https://ria.ru/20240610/opershtab-1951926165.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, ирина волк
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк
Женщине, не уступившую дорогу "скорой" в Петербурге, грозит лишение прав
В Петербурге могут лишить прав женщину, не уступившую дорогу "скорой"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости.
Жительница Санкт-Петербурга, которая на своем автомобиле не давала выехать из двора карете скорой помощи, где находился ребенок, получила административный протокол по статье с наказанием вплоть до лишения прав сроком на год, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале
.
Ранее представитель городского комитета здравоохранению опровергла информацию некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, которые сообщали, что ребенок в "скорой" якобы скончался из-за того, что водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. По данным комздрава, "скорая" везла 14-летнюю девочку. Задержка в пути из-за инцидента с легковушкой составила 10-15 минут, ребенок не пострадал.
"Мои коллеги из петербургской Госавтоинспекции установили личность правонарушительницы. Ей оказалась 59-летняя жительница Северной столицы. Сегодня полицейскими в отношении нее составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ", - написала Волк.
По ее словам, суд вынесет решение в отношение нарушительницы 14 июня.
Часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, снабженному специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, когда оно движется с включенными одновременно синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Наказание предусматривает либо назначение штрафа в размере 3-5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.