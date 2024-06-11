https://ria.ru/20240611/sk-1952115774.html

В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"*

В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"* - РИА Новости, 11.06.2024

В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"*

Гражданку Украины задержали в ЛНР за финансирование боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:04

2024-06-11T10:04

2024-06-11T12:26

луганская народная республика

россия

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Гражданку Украины задержали в ЛНР за финансирование боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по республике Елена Марковская."Подозреваемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения "Азов"* и "Правый сектор"* признаны террористическими и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", — сказала она.Марковская уточнила, что преступную деятельность фигурантки выявили сотрудники управлений ФСБ по ЛНР и Росгвардии. Девушку задержали в Старобельском районе при силовой поддержке росгвардейцев.Против нее возбудили уголовное дело по статьям о финансировании терроризма и экстремистской деятельности.Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по делу. Расследование продолжается.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240305/zaderzhanie-1931155229.html

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луганская народная республика, россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф)