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В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"* - РИА Новости, 11.06.2024
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10:04 11.06.2024 (обновлено: 12:26 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sk-1952115774.html
В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"*
В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"* - РИА Новости, 11.06.2024
В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"*
Гражданку Украины задержали в ЛНР за финансирование боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:04
2024-06-11T12:26
луганская народная республика
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Гражданку Украины задержали в ЛНР за финансирование боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по республике Елена Марковская.&quot;Подозреваемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения &quot;Азов&quot;* и &quot;Правый сектор&quot;* признаны террористическими и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций&quot;, — сказала она.Марковская уточнила, что преступную деятельность фигурантки выявили сотрудники управлений ФСБ по ЛНР и Росгвардии. Девушку задержали в Старобельском районе при силовой поддержке росгвардейцев.Против нее возбудили уголовное дело по статьям о финансировании терроризма и экстремистской деятельности.Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по делу. Расследование продолжается.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф)
Луганская Народная Республика, Россия, Правый сектор, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"*

СК: украинку задержали в ЛНР за финансирование "Азова" и "Правого сектора"

© СУ СК России по Луганской Народной РеспубликеЗадержание гражданки Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций "Азов*" и "Правый сектор*" в ЛНР. Кадр видео
Задержание гражданки Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций Азов* и Правый сектор* в ЛНР. Кадр видео
© СУ СК России по Луганской Народной Республике
Задержание гражданки Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций "Азов*" и "Правый сектор*" в ЛНР. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Гражданку Украины задержали в ЛНР за финансирование боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по республике Елена Марковская.
«

"Подозреваемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения "Азов"* и "Правый сектор"* признаны террористическими и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", — сказала она.

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Марковская уточнила, что преступную деятельность фигурантки выявили сотрудники управлений ФСБ по ЛНР и Росгвардии. Девушку задержали в Старобельском районе при силовой поддержке росгвардейцев.
Против нее возбудили уголовное дело по статьям о финансировании терроризма и экстремистской деятельности.
Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по делу. Расследование продолжается.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
Задержание гражданина Украины в Луганске за финансирование запрещенного в России Азова*
В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"*
5 марта, 10:51
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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