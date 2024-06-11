В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование "Правого сектора"*
СК: украинку задержали в ЛНР за финансирование "Азова" и "Правого сектора"
© СУ СК России по Луганской Народной РеспубликеЗадержание гражданки Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций "Азов*" и "Правый сектор*" в ЛНР. Кадр видео
Задержание гражданки Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций "Азов*" и "Правый сектор*" в ЛНР. Кадр видео. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Гражданку Украины задержали в ЛНР за финансирование боевиков "Азова"* и "Правого сектора"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК по республике Елена Марковская.
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"Подозреваемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения "Азов"* и "Правый сектор"* признаны террористическими и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", — сказала она.
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Марковская уточнила, что преступную деятельность фигурантки выявили сотрудники управлений ФСБ по ЛНР и Росгвардии. Девушку задержали в Старобельском районе при силовой поддержке росгвардейцев.
Против нее возбудили уголовное дело по статьям о финансировании терроризма и экстремистской деятельности.
Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по делу. Расследование продолжается.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
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