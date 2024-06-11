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ВКС России нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.06.2024
ВКС России нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по шести местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:05
2024-06-11T22:05
2024-06-11T22:05
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВКС России нанесли удары по шести местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по шести выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", - заявил Попов.
https://ria.ru/20240603/udary-1950276971.html
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в мире, хомс (город), россия, эт-танф, юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Хомс (город), Россия, Эт-Танф, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии
ВКС РФ нанесли удары по шести базам боевиков в Сирии, вышедших из зоны Эт-Танф