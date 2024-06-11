Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД
МИД: у Таджикистана есть сомнения в возобновлении работы группы ШОС — Афганистан
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Москва и большинство участников Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за возобновление работы группы ШОС-Афганистан, ряд сомнений на этот счет есть у Таджикистана, однако Россия надеется на смягчение позиции Душанбе в данном отношении, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Вопрос (возобновления работы группы ШОС-Афганистан - ред.) обсуждался недавно на Совете министров иностранных дел стран-членов ШОС. Россия и большинство участников этого мероприятия выступали за возобновление работы этой контактной группы. Определенные сомнения на этот счет остаются у наших таджикистанских партнеров, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они тоже смягчат свою позицию", - сказал Кабулов.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность