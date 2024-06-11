https://ria.ru/20240611/shos-1952098076.html

Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД

Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2024

Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД

Москва и большинство участников Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за возобновление работы... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:51

2024-06-11T07:51

2024-06-11T08:05

в мире

россия

афганистан

кабул (город)

замир кабулов

шос

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg

ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Москва и большинство участников Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за возобновление работы группы ШОС-Афганистан, ряд сомнений на этот счет есть у Таджикистана, однако Россия надеется на смягчение позиции Душанбе в данном отношении, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Вопрос (возобновления работы группы ШОС-Афганистан - ред.) обсуждался недавно на Совете министров иностранных дел стран-членов ШОС. Россия и большинство участников этого мероприятия выступали за возобновление работы этой контактной группы. Определенные сомнения на этот счет остаются у наших таджикистанских партнеров, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они тоже смягчат свою позицию", - сказал Кабулов. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240517/afganistan-1946674809.html

россия

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, шос, оон