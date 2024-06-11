Рейтинг@Mail.ru
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 11.06.2024 (обновлено: 08:05 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/shos-1952098076.html
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2024
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД
Москва и большинство участников Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за возобновление работы... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:51
2024-06-11T08:05
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
замир кабулов
шос
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Москва и большинство участников Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за возобновление работы группы ШОС-Афганистан, ряд сомнений на этот счет есть у Таджикистана, однако Россия надеется на смягчение позиции Душанбе в данном отношении, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Вопрос (возобновления работы группы ШОС-Афганистан - ред.) обсуждался недавно на Совете министров иностранных дел стран-членов ШОС. Россия и большинство участников этого мероприятия выступали за возобновление работы этой контактной группы. Определенные сомнения на этот счет остаются у наших таджикистанских партнеров, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они тоже смягчат свою позицию", - сказал Кабулов. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240517/afganistan-1946674809.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, шос, оон
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Замир Кабулов, ШОС, ООН
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД

МИД: у Таджикистана есть сомнения в возобновлении работы группы ШОС — Афганистан

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Москва и большинство участников Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за возобновление работы группы ШОС-Афганистан, ряд сомнений на этот счет есть у Таджикистана, однако Россия надеется на смягчение позиции Душанбе в данном отношении, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Вопрос (возобновления работы группы ШОС-Афганистан - ред.) обсуждался недавно на Совете министров иностранных дел стран-членов ШОС. Россия и большинство участников этого мероприятия выступали за возобновление работы этой контактной группы. Определенные сомнения на этот счет остаются у наших таджикистанских партнеров, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они тоже смягчат свою позицию", - сказал Кабулов.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Афганистан хотел бы участия России в восстановлении инфраструктуры страны
17 мая, 14:03
 
В миреРоссияАфганистанКабул (город)Замир КабуловШОСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала