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В Кемеровской области пропал девятилетний школьник - РИА Новости, 11.06.2024
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06:41 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/shkolnik-1952093418.html
В Кемеровской области пропал девятилетний школьник
В Кемеровской области пропал девятилетний школьник - РИА Новости, 11.06.2024
В Кемеровской области пропал девятилетний школьник
Девятилетний школьник пропал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:41
2024-06-11T06:41
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Девятилетний школьник пропал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "По предварительной информации, 10 июня 2024 года около 19 часов мальчик ушел с детской площадки, расположенной вблизи дома, в котором проживает вместе с родителями и четырьмя другими несовершеннолетними детьми, и домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК… по Кемеровской области… в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… 9-летнего Марка Южанина возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В данный момент следователи СК, оперативные подразделения МВД региона, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка. Также выясняются причины и обстоятельства его исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК региона. "Приметы (пропавшего ребенка – ред.): на вид 9-10 лет, рост 115-120 сантиметров, плотного телосложения, волос темный. Одет: майка черная с рисунком, шорты джинсовые синего цвета, черные тапки", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240610/otravleniya-1952075803.html
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Кемеровской области пропал девятилетний школьник

СК: в Кемеровской области пропал девятилетний школьник, возбуждено дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Девятилетний школьник пропал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"По предварительной информации, 10 июня 2024 года около 19 часов мальчик ушел с детской площадки, расположенной вблизи дома, в котором проживает вместе с родителями и четырьмя другими несовершеннолетними детьми, и домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК… по Кемеровской области… в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… 9-летнего Марка Южанина возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство.
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На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В данный момент следователи СК, оперативные подразделения МВД региона, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка. Также выясняются причины и обстоятельства его исчезновения.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК региона.
"Приметы (пропавшего ребенка – ред.): на вид 9-10 лет, рост 115-120 сантиметров, плотного телосложения, волос темный. Одет: майка черная с рисунком, шорты джинсовые синего цвета, черные тапки", – сообщает ведомство.
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ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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