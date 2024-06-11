https://ria.ru/20240611/shkolnik-1952093418.html

В Кемеровской области пропал девятилетний школьник

В Кемеровской области пропал девятилетний школьник - РИА Новости, 11.06.2024

В Кемеровской области пропал девятилетний школьник

Девятилетний школьник пропал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:41

2024-06-11T06:41

2024-06-11T06:41

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Девятилетний школьник пропал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "По предварительной информации, 10 июня 2024 года около 19 часов мальчик ушел с детской площадки, расположенной вблизи дома, в котором проживает вместе с родителями и четырьмя другими несовершеннолетними детьми, и домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК… по Кемеровской области… в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… 9-летнего Марка Южанина возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В данный момент следователи СК, оперативные подразделения МВД региона, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка. Также выясняются причины и обстоятельства его исчезновения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК региона. "Приметы (пропавшего ребенка – ред.): на вид 9-10 лет, рост 115-120 сантиметров, плотного телосложения, волос темный. Одет: майка черная с рисунком, шорты джинсовые синего цвета, черные тапки", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240610/otravleniya-1952075803.html

https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

россия

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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия