https://ria.ru/20240611/sbu-1952202853.html

Жителя Крыма приговорили к пяти годам за сговор с СБУ

Жителя Крыма приговорили к пяти годам за сговор с СБУ - РИА Новости, 11.06.2024

Жителя Крыма приговорили к пяти годам за сговор с СБУ

Крымчанин приговорен к пяти годам лишения свободы за сговор и готовность оказать содействие СБУ, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:40

2024-06-11T15:40

2024-06-11T16:14

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Крымчанин приговорен к пяти годам лишения свободы за сговор и готовность оказать содействие СБУ, сообщает прокуратура республики. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. Решение вынес Верховный суд Крыма. Осужденный – 44-летний житель Ялты. Он признан виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленном против безопасности России. "Судом установлено, что в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями службы безопасности Украины, сообщив о наличии у него навыков управления беспилотными летательными аппаратами, обращения с оружием", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина также предлагал способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению РФ специальной военной операции. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за сведений, составляющих гостайну. Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленном против безопасности РФ. Приговор не вступил в законную силу.В свою очередь, в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ сообщили, что ранее был вынесен приговор его сообщнику, также жителю Ялты.Силовики установили, что мужчины передавали СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове."Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооружённых сил Российской Федерации в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.Первый обвиняемый был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952083592.html

https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html

https://ria.ru/20240502/agent-1943473533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, ялта, служба безопасности украины, безопасность, республика крым