https://ria.ru/20240611/sbor-1952157252.html

Рыбохозяйственный сбор может появиться в Ростовской области

Рыбохозяйственный сбор может появиться в Ростовской области - РИА Новости, 11.06.2024

Рыбохозяйственный сбор может появиться в Ростовской области

Депутаты Ростовской области на заседании во вторник обратились к правительству РФ с просьбой установить рыбохозяйственный сбор за проход по реке Дон крупных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:57

2024-06-11T12:57

2024-06-11T12:57

ростовская область

дон

россия

ростовская область

законодательное собрание ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн — РИА Новости. Депутаты Ростовской области на заседании во вторник обратились к правительству РФ с просьбой установить рыбохозяйственный сбор за проход по реке Дон крупных коммерческих судов, передает корреспондент РИА Новости. По данным депутатов, Дон является местом нерестовых миграций, зимовки и обитания ценных краснокнижных и промысловых видов рыб и одновременно это один из основных путей судового транспортного коридора европейской части России. Навигация по главной водной артерии региона необходима экономике, необходима для транспортировки продукции ростовских предприятий. Но при этом транспортная речная навигация негативно отражается на экосистеме Дона. "Обращение законодательного собрания Ростовской области к правительству РФ касается установления сбора за проход по Дону крупных коммерческих судов. Средства специального рыбохозяйственного сбора предлагается направить на поддержание поголовья рыбы в Дону", - говорится в материалах регионального парламента. Также депутаты утвердили поправки к областному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, позволяющие использовать резервы финансовых и материальных ресурсов при введении режима повышенной готовности. Помимо экологического благополучия одной из национальных целей, определенных в указе президента, также является поддержка семьи. Депутаты заксобрания приняли законы, убравшие ограничения на предоставление земельных сертификатов для многодетных семей, детям-сиротам была установлена ежемесячная компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилье по договору социального найма теперь сможет осуществляться и на основании судебного решения об установлении факта постоянного проживания в регионе.

https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html

дон

россия

ростовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дон, россия, ростовская область, законодательное собрание ростовской области