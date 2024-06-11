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Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом - РИА Новости, 11.06.2024
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22:47 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952295127.html
Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом
Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом - РИА Новости, 11.06.2024
Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом
Новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленные сектор, заявил во вторник представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:47
2024-06-11T22:47
джон кирби
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленные сектор, заявил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби. "Эти санкции, в частности... будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на просьбу журналистов раскрыть детали предстоящих рестрикций. Представитель Белого дома отказался сообщить дополнительные детали, а также конкретные сроки введения этих ограничений.
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джон кирби, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
Джон Кирби, США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом

Кирби: новые санкции США будут призваны усилить давление на российский ВПК

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленные сектор, заявил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби.
"Эти санкции, в частности... будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на просьбу журналистов раскрыть детали предстоящих рестрикций.
Представитель Белого дома отказался сообщить дополнительные детали, а также конкретные сроки введения этих ограничений.
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Джон КирбиСШАРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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