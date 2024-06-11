https://ria.ru/20240611/sanktsii-1952295127.html

Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом

Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом - РИА Новости, 11.06.2024

Новые санкции США затронут предприятия российского ВПК, заявил Белый дом

Новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленные сектор, заявил во вторник представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:47

2024-06-11T22:47

2024-06-11T22:47

джон кирби

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленные сектор, заявил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби. "Эти санкции, в частности... будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на просьбу журналистов раскрыть детали предстоящих рестрикций. Представитель Белого дома отказался сообщить дополнительные детали, а также конкретные сроки введения этих ограничений.

https://ria.ru/20240611/aktivy-1952201148.html

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джон кирби, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии