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ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 11.06.2024 (обновлено: 13:36 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/samolety-1952163640.html
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования - РИА Новости, 11.06.2024
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования
ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:23
2024-06-11T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
су-27
су-25
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, су-27, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-27, Су-25, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования

МО: ВС России уничтожили несколько Су-25 и Су-27 ВСУ на аэродромах базирования

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-27Су-25Вооруженные силы РФ
 
 
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