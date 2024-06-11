https://ria.ru/20240611/samolety-1952163640.html
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования - РИА Новости, 11.06.2024
ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования
ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:23
2024-06-11T13:23
2024-06-11T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240610/kiev-1952069567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования
МО: ВС России уничтожили несколько Су-25 и Су-27 ВСУ на аэродромах базирования