https://ria.ru/20240611/samolety-1952163640.html

ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования

ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования - РИА Новости, 11.06.2024

ВС России уничтожили несколько самолетов ВСУ на аэродромах базирования

ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:23

2024-06-11T13:23

2024-06-11T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

су-27

су-25

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВС РФ уничтожили на аэродромах базирования украинский истребитель Су-27 и штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

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