https://ria.ru/20240611/samolet-1952160725.html

В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу

В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу - РИА Новости, 11.06.2024

В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу

Самолет, в котором находились два члена экипажа, сел на трассу в Мурманской области из-за отказа двигателя, пострадавших и повреждений нет, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:10

2024-06-11T13:10

2024-06-11T13:49

происшествия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Самолет, в котором находились два члена экипажа, сел на трассу в Мурманской области из-за отказа двигателя, пострадавших и повреждений нет, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ."Днем 11 июня 2024 года поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Кола-Лотта в Мурманской области совершил аварийную посадку самолёт, на борту которого находилось два члена экипажа. Самолёт повреждений не получил, потерпевших нет. Предварительная причина посадки - отказ двигателя", - говорится в релизе.Следователи мурманского следственного отдела на транспорте начали доследственную проверку.

https://ria.ru/20240608/samolet-1951690152.html

мурманская область

россия

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Кирилл Волков

происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф), россия