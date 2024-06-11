https://ria.ru/20240611/samolet-1952160725.html
В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу
В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу - РИА Новости, 11.06.2024
В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу
Самолет, в котором находились два члена экипажа, сел на трассу в Мурманской области из-за отказа двигателя, пострадавших и повреждений нет, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:10
2024-06-11T13:10
2024-06-11T13:49
происшествия
мурманская область
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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Самолет, в котором находились два члена экипажа, сел на трассу в Мурманской области из-за отказа двигателя, пострадавших и повреждений нет, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ."Днем 11 июня 2024 года поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Кола-Лотта в Мурманской области совершил аварийную посадку самолёт, на борту которого находилось два члена экипажа. Самолёт повреждений не получил, потерпевших нет. Предварительная причина посадки - отказ двигателя", - говорится в релизе.Следователи мурманского следственного отдела на транспорте начали доследственную проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Мурманской области самолет аварийно сел на дорогу
В Мурманской области самолет с двумя членами экипажа аварийно сел на дорогу
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Самолет, в котором находились два члена экипажа, сел на трассу в Мурманской области из-за отказа двигателя, пострадавших и повреждений нет, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"Днем 11 июня 2024 года поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Кола-Лотта в Мурманской области совершил аварийную посадку самолёт, на борту которого находилось два члена экипажа. Самолёт повреждений не получил, потерпевших нет. Предварительная причина посадки - отказ двигателя", - говорится в релизе.
Следователи мурманского следственного отдела на транспорте начали доследственную проверку.