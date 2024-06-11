https://ria.ru/20240611/samolet-1952160495.html

Самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS

Самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS - РИА Новости, 11.06.2024

Самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS

Самолет Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев в работе GPS не смог приземлиться в Йоэнсуу, находящемся в 70 километрах от российской границы, сообщает во... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:09

2024-06-11T13:09

2024-06-11T13:10

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Самолет Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев в работе GPS не смог приземлиться в Йоэнсуу, находящемся в 70 километрах от российской границы, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. "Рейс авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, не смог приземлиться во вторник утром. Самолет должен был приземлиться в 7.40 утра (совпадает с мск - ред.), но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки, - говорится в материале. Трудности с посадкой возникли из-за сбоев в работе GPS, уточняет Yle. Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat. Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в якобы причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

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в мире, технологии, россия, хельсинки, йоэнсуу, дмитрий песков, finnair, нато, gps