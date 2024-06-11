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На побережье в США нашли огромную рыбу, превосходящую размерами человека - РИА Новости, 11.06.2024
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13:31 11.06.2024 (обновлено: 13:41 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ryba-1952165442.html
На побережье в США нашли огромную рыбу, превосходящую размерами человека
На побережье в США нашли огромную рыбу, превосходящую размерами человека - РИА Новости, 11.06.2024
На побережье в США нашли огромную рыбу, превосходящую размерами человека
Огромную 221-сантиметровую рыбу выбросило на побережье штата Орегон, сообщили сотрудники аквариума Seaside Aquarium на странице в Facebook*. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:31
2024-06-11T13:41
орегон
в мире
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Огромную 221-сантиметровую рыбу выбросило на побережье штата Орегон, сообщили сотрудники аквариума Seaside Aquarium на странице в Facebook*."Эта огромная странная рыба вызвала большой ажиотаж в социальных сетях – люди стекались на пляж, несмотря на шторм, чтобы посмотреть на нее", – рассказал аквариум.Первоначально специалисты посчитали, что морской гигант принадлежит к виду Mola mola. Их еще называют рыба-солнце, обыкновенная рыба-луна или рыба-голова.Однако позже выяснилось, что на берегу нашли Mola tecta – более редкий вид. Рыба оказалась самым крупным экземпляром своего вида, когда-либо изученным специалистами.Сотрудники аквариума сообщают, что рыба до сих пор находится на пляже. Скорее всего она пробудет там еще несколько недель, так как птицам-падальщикам с большим трудом удается пробиться через жесткую и толстую кожу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240610/more-1952013248.html
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орегон, в мире
Орегон, В мире
На побережье в США нашли огромную рыбу, превосходящую размерами человека

На тихоокеанское побережье США выбросило круглую двухметровую рыбу

© Фото : Seaside AquariumДвухметровая рыба на пляже в штате Орегон
Двухметровая рыба на пляже в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Seaside Aquarium
Двухметровая рыба на пляже в штате Орегон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Огромную 221-сантиметровую рыбу выбросило на побережье штата Орегон, сообщили сотрудники аквариума Seaside Aquarium на странице в Facebook*.
"Эта огромная странная рыба вызвала большой ажиотаж в социальных сетях – люди стекались на пляж, несмотря на шторм, чтобы посмотреть на нее", – рассказал аквариум.
© Фото : Seaside Aquarium

Двухметровая рыба из рода Mola tecta на пляже в Орегоне.

Рыба солнечник на пляже в штате Орегон

Двухметровая рыба из рода Mola tecta на пляже в Орегоне.

© Фото : Seaside Aquarium
1 из 2
© Фото : Seaside Aquarium

Двухметровая рыба из рода Mola tecta на пляже в Орегоне.

Рыба солнечник на пляже в штате Орегон

Двухметровая рыба из рода Mola tecta на пляже в Орегоне.

© Фото : Seaside Aquarium
2 из 2

Двухметровая рыба из рода Mola tecta на пляже в Орегоне.

© Фото : Seaside Aquarium
1 из 2

Двухметровая рыба из рода Mola tecta на пляже в Орегоне.

© Фото : Seaside Aquarium
2 из 2
Первоначально специалисты посчитали, что морской гигант принадлежит к виду Mola mola. Их еще называют рыба-солнце, обыкновенная рыба-луна или рыба-голова.
Однако позже выяснилось, что на берегу нашли Mola tecta – более редкий вид. Рыба оказалась самым крупным экземпляром своего вида, когда-либо изученным специалистами.
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Сотрудники аквариума сообщают, что рыба до сих пор находится на пляже. Скорее всего она пробудет там еще несколько недель, так как птицам-падальщикам с большим трудом удается пробиться через жесткую и толстую кожу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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