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Рябков оценил перспективы внесения изменений в ядерную доктрину России
Рябков оценил перспективы внесения изменений в ядерную доктрину России - РИА Новости, 11.06.2024
Рябков оценил перспективы внесения изменений в ядерную доктрину России
Эскалационные действия США и НАТО ставят перед Россией вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в соответствие с... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:23
2024-06-11T11:23
2024-06-11T11:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Эскалационные действия США и НАТО ставят перед Россией вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."До принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены", - сказал Рябков журналистам."Могу сказать только, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", - добавил он.
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россия, сергей рябков, нато, сша, в мире
Россия, Сергей Рябков, НАТО, США, В мире
Рябков оценил перспективы внесения изменений в ядерную доктрину России
Рябков: обстановка в мире имеет тенденцию к дальнейшему осложнению