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У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
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14:56 11.06.2024 (обновлено: 15:08 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/rossiya-1952190012.html
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
Москва не является частью какого-либо союза с Пекином или Пхеньяном, Россия видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:56
2024-06-11T15:08
россия
китай
сергей лавров
брикс
в мире
кндр (северная корея)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Москва не является частью какого-либо союза с Пекином или Пхеньяном, Россия видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены. В этом смысле, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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китай
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россия, китай, сергей лавров, брикс, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Китай, Сергей Лавров, БРИКС, В мире, КНДР (Северная Корея)
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров

Лавров: Россия не входит ни в какой союз с Китаем и Северной Кореей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Москва не является частью какого-либо союза с Пекином или Пхеньяном, Россия видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены. В этом смысле, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая
17 мая, 11:19
 
РоссияКитайСергей ЛавровБРИКСВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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