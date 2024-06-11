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У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
Москва не является частью какого-либо союза с Пекином или Пхеньяном, Россия видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:56
2024-06-11T14:56
2024-06-11T15:08
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Москва не является частью какого-либо союза с Пекином или Пхеньяном, Россия видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены. В этом смысле, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сергей лавров, брикс, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Китай, Сергей Лавров, БРИКС, В мире, КНДР (Северная Корея)
У России нет союза с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
Лавров: Россия не входит ни в какой союз с Китаем и Северной Кореей