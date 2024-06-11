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Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:16 11.06.2024 (обновлено: 16:13 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/rosfinmonitoring-1952106214.html
Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему
Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему - РИА Новости, 11.06.2024
Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему
Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:16
2024-06-11T16:13
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно. "С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", - рассказал Негляд, отвечая на вопрос, какой подход к регулированию майнинга поддерживает Росфинмониторинг. Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности. По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций. "Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее. Надеюсь, что в ближайшую сессию парламент примет эти проекты", - отметил Негляд. Как ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим в отношении выпуска криптовалют. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html
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экономика, технологии, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ
Росфинмониторинг призвал включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему

Росфинмониторинг: майнинговые пулы должны быть включены в антиотмывочную систему

© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяФерма в гараже
Ферма в гараже - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Ферма в гараже. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно.
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
В Госдуму внесли проект о майнинге криптовалют
27 апреля, 00:16
"С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", - рассказал Негляд, отвечая на вопрос, какой подход к регулированию майнинга поддерживает Росфинмониторинг.
Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности. По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций.
"Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее. Надеюсь, что в ближайшую сессию парламент примет эти проекты", - отметил Негляд.
Как ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим в отношении выпуска криптовалют.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму
24 января, 16:01
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Госдума РФ
 
 
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