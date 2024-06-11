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Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 11.06.2024
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02:05 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/rezolyutsiya-1952082822.html
Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе
Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 11.06.2024
Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе
Главы МИД ряда европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа и призвали палестинское... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T02:05
2024-06-11T02:05
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД ряда европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа и призвали палестинское движение ХАМАС принять его. "Я приветствую резолюцию о прекращении огня и обмене заложниками, принятую ООН. Это важный шаг на пути к прекращению конфликта. Здесь нет оправданий. ХАМАС должно принять это соглашение", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в обращении, опубликованном в соцсети Х. Глава МИД Бельгии Аджа Лабиб назвала резолюцию решающим шагом на пути к миру. "Бельгия призывает к немедленному соблюдению режима прекращения огня. Это срочно", - написала Лабиб в соцсети Х. Кроме того, дипломатическая служба ЕС также выступила с заявлением, в котором сообщила, что ЕС призывает к немедленной реализации резолюции и напоминает "о своей полной поддержке комплексной дорожной карты, представленной президентом США Джо Байденом". ЕС также готов внести свой вклад в возрождение политических процессов и достижение мира в секторе Газа. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
https://ria.ru/20240610/rezolyutsiya-1952076073.html
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в мире, сша, великобритания, бельгия, джо байден, дэвид кэмерон, оон, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Великобритания, Бельгия, Джо Байден, Дэвид Кэмерон, ООН, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе

Несколько европейских глав МИД выразили поддержку резолюции СБ ООН по Газе

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Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД ряда европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа и призвали палестинское движение ХАМАС принять его.
"Я приветствую резолюцию о прекращении огня и обмене заложниками, принятую ООН. Это важный шаг на пути к прекращению конфликта. Здесь нет оправданий. ХАМАС должно принять это соглашение", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в обращении, опубликованном в соцсети Х.
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Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
Вчера, 23:38
Глава МИД Бельгии Аджа Лабиб назвала резолюцию решающим шагом на пути к миру.
"Бельгия призывает к немедленному соблюдению режима прекращения огня. Это срочно", - написала Лабиб в соцсети Х.
Кроме того, дипломатическая служба ЕС также выступила с заявлением, в котором сообщила, что ЕС призывает к немедленной реализации резолюции и напоминает "о своей полной поддержке комплексной дорожной карты, представленной президентом США Джо Байденом". ЕС также готов внести свой вклад в возрождение политических процессов и достижение мира в секторе Газа.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
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В миреСШАВеликобританияБельгияДжо БайденДэвид КэмеронООНЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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