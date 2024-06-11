https://ria.ru/20240611/rezolyutsiya-1952082822.html

Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе

Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 11.06.2024

Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по Газе

Главы МИД ряда европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа и призвали палестинское... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:05

2024-06-11T02:05

2024-06-11T02:05

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главы МИД ряда европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа и призвали палестинское движение ХАМАС принять его. "Я приветствую резолюцию о прекращении огня и обмене заложниками, принятую ООН. Это важный шаг на пути к прекращению конфликта. Здесь нет оправданий. ХАМАС должно принять это соглашение", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в обращении, опубликованном в соцсети Х. Глава МИД Бельгии Аджа Лабиб назвала резолюцию решающим шагом на пути к миру. "Бельгия призывает к немедленному соблюдению режима прекращения огня. Это срочно", - написала Лабиб в соцсети Х. Кроме того, дипломатическая служба ЕС также выступила с заявлением, в котором сообщила, что ЕС призывает к немедленной реализации резолюции и напоминает "о своей полной поддержке комплексной дорожной карты, представленной президентом США Джо Байденом". ЕС также готов внести свой вклад в возрождение политических процессов и достижение мира в секторе Газа. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.

https://ria.ru/20240610/rezolyutsiya-1952076073.html

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