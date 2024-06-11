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РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:51 11.06.2024 (обновлено: 18:48 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/rets-1952227749.html
РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины
РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины - РИА Новости, 11.06.2024
РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины
Россия надеется войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок, сообщил в интервью "Спутник" в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:51
2024-06-11T18:48
пмэф-2024
экономика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия надеется войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок, сообщил в интервью "Спутник" в рамках Петербургского международного экономического форума вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков."Китай является рынком с наибольшим спросом на свинину, импортируя около 3 миллионов тонн свинины. А наша страна только начала поставлять свинину в Китай. Мы считаем, что Россия может войти в пятерку или даже тройку мировых лидеров", - сказал Гусаков.Ближайшая цель – выйти на объем экспорта порядка 300–400 тысяч тонн свинины.По его словам, РЭЦ разрабатывает с Дальневосточным морским пароходством (Транспортная группа FESCO) проект "мясной шаттл" по экспресс-доставке рефконтейнерами мясной продукции в Китай. Первую партию мяса отправила компания "Мираторг".Гусаков добавил, что компании, экспортирующие свинину в Китай, получат дополнительную поддержку, им могут предоставить субсидии для компенсации затрат на логистику.Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам на ПМЭФ-2024, что российские компании уже поставили в Китай более 4 тысяч тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти до 15 тысяч тонн, но и увеличение поставок до 100 тысяч тонн реально, возможности России это позволяют.В сентябре 2023 года Китай снял ограничения на поставки свинины, введенные в отношении России из-за африканской чумы свиней с 2008 года. В конце февраля 2024 года Китай аттестовал три российские компании на поставку свинины в Китай, а 13 апреля первая партия российской свинины прибыла в китайский порт.
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экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия надеется войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок, сообщил в интервью "Спутник" в рамках Петербургского международного экономического форума вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков.
"Китай является рынком с наибольшим спросом на свинину, импортируя около 3 миллионов тонн свинины. А наша страна только начала поставлять свинину в Китай. Мы считаем, что Россия может войти в пятерку или даже тройку мировых лидеров", - сказал Гусаков.
Ближайшая цель – выйти на объем экспорта порядка 300–400 тысяч тонн свинины.
По его словам, РЭЦ разрабатывает с Дальневосточным морским пароходством (Транспортная группа FESCO) проект "мясной шаттл" по экспресс-доставке рефконтейнерами мясной продукции в Китай. Первую партию мяса отправила компания "Мираторг".
Гусаков добавил, что компании, экспортирующие свинину в Китай, получат дополнительную поддержку, им могут предоставить субсидии для компенсации затрат на логистику.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам на ПМЭФ-2024, что российские компании уже поставили в Китай более 4 тысяч тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти до 15 тысяч тонн, но и увеличение поставок до 100 тысяч тонн реально, возможности России это позволяют.
В сентябре 2023 года Китай снял ограничения на поставки свинины, введенные в отношении России из-за африканской чумы свиней с 2008 года. В конце февраля 2024 года Китай аттестовал три российские компании на поставку свинины в Китай, а 13 апреля первая партия российской свинины прибыла в китайский порт.
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