https://ria.ru/20240611/rets-1952227749.html

РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины

РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины - РИА Новости, 11.06.2024

РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины

Россия надеется войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок, сообщил в интервью "Спутник" в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:51

2024-06-11T16:51

2024-06-11T18:48

пмэф-2024

экономика

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия надеется войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок, сообщил в интервью "Спутник" в рамках Петербургского международного экономического форума вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков."Китай является рынком с наибольшим спросом на свинину, импортируя около 3 миллионов тонн свинины. А наша страна только начала поставлять свинину в Китай. Мы считаем, что Россия может войти в пятерку или даже тройку мировых лидеров", - сказал Гусаков.Ближайшая цель – выйти на объем экспорта порядка 300–400 тысяч тонн свинины.По его словам, РЭЦ разрабатывает с Дальневосточным морским пароходством (Транспортная группа FESCO) проект "мясной шаттл" по экспресс-доставке рефконтейнерами мясной продукции в Китай. Первую партию мяса отправила компания "Мираторг".Гусаков добавил, что компании, экспортирующие свинину в Китай, получат дополнительную поддержку, им могут предоставить субсидии для компенсации затрат на логистику.Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам на ПМЭФ-2024, что российские компании уже поставили в Китай более 4 тысяч тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти до 15 тысяч тонн, но и увеличение поставок до 100 тысяч тонн реально, возможности России это позволяют.В сентябре 2023 года Китай снял ограничения на поставки свинины, введенные в отношении России из-за африканской чумы свиней с 2008 года. В конце февраля 2024 года Китай аттестовал три российские компании на поставку свинины в Китай, а 13 апреля первая партия российской свинины прибыла в китайский порт.

https://ria.ru/20240608/igra-1951656325.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт