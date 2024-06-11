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Девушка с раком мозга предупредила о симптоме, который казался безобидным - РИА Новости, 11.06.2024
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12:01 11.06.2024 (обновлено: 12:04 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/rak-1952137693.html
Девушка с раком мозга предупредила о симптоме, который казался безобидным
Девушка с раком мозга предупредила о симптоме, который казался безобидным - РИА Новости, 11.06.2024
Девушка с раком мозга предупредила о симптоме, который казался безобидным
У 23-летней жительницы Великобритании Лорен Бун, которая приняла онемение лица за симптом анорексии, диагностировали рак мозга, сообщает The Bristol Live. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:01
2024-06-11T12:04
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. У 23-летней жительницы Великобритании Лорен Бун, которая приняла онемение лица за симптом анорексии, диагностировали рак мозга, сообщает The Bristol Live."Я живу с расстройством пищевого поведения с 19 лет, и все это время я наблюдаюсь у врачей. Когда я рассказала про онемение лица, врачи сказали, что никогда с таким не сталкивались. Я подумала, что это как-то связано с низким давлением", – рассказала онаВ 2023 году Бун удалось побороть анорексию, однако онемение не прошло, и она отправилась на обследование. У нее диагностировали астроцитому второй степени – медленно растущую опухоль мозга. Затем девушку прооперировали, но, возможно, ей потребуется еще одна операция."В мае на МРТ врачи обнаружили что-то – не новое образование, а остатки удаленной опухоли," – рассказала Бун.Теперь ей предстоит еще одно обследование, чтобы понять потребуется ли новая операция.
https://ria.ru/20240603/zabolevanie-1950249350.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Девушка с раком мозга предупредила о симптоме, который казался безобидным

Bristol Live: онемение лица у 23-летней британки оказалось симптомом рака мозга

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВрачи проводят операцию по удалению раковой опухоли головного мозга
Врачи проводят операцию по удалению раковой опухоли головного мозга - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врачи проводят операцию по удалению раковой опухоли головного мозга. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. У 23-летней жительницы Великобритании Лорен Бун, которая приняла онемение лица за симптом анорексии, диагностировали рак мозга, сообщает The Bristol Live.
"Я живу с расстройством пищевого поведения с 19 лет, и все это время я наблюдаюсь у врачей. Когда я рассказала про онемение лица, врачи сказали, что никогда с таким не сталкивались. Я подумала, что это как-то связано с низким давлением", – рассказала она
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В 2023 году Бун удалось побороть анорексию, однако онемение не прошло, и она отправилась на обследование. У нее диагностировали астроцитому второй степени – медленно растущую опухоль мозга. Затем девушку прооперировали, но, возможно, ей потребуется еще одна операция.
"В мае на МРТ врачи обнаружили что-то – не новое образование, а остатки удаленной опухоли," – рассказала Бун.
Теперь ей предстоит еще одно обследование, чтобы понять потребуется ли новая операция.
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