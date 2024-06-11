Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО
Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам двух-трех систем ПВО
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с министром оборон Германии Борисом Писториусом заявил, что ждет в ближайшее время положительных решений от европейских стран относительно поставок двух-трех систем ПВО.
"Мы работаем с партнерами - с США и другими европейскими партнерами, не хочу говорить, с кем из Европы. Мы ждем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем ПВО", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в соцсети.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.