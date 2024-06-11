https://ria.ru/20240611/pvo-1952266150.html

Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО

Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО - РИА Новости, 11.06.2024

Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО

Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с министром оборон Германии Борисом Писториусом заявил, что ждет в ближайшее... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:23

2024-06-11T19:23

2024-06-11T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с министром оборон Германии Борисом Писториусом заявил, что ждет в ближайшее время положительных решений от европейских стран относительно поставок двух-трех систем ПВО. "Мы работаем с партнерами - с США и другими европейскими партнерами, не хочу говорить, с кем из Европы. Мы ждем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем ПВО", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в соцсети. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240518/pvo-1946866795.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины