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Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/pvo-1952266150.html
Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО
Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО - РИА Новости, 11.06.2024
Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО
Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с министром оборон Германии Борисом Писториусом заявил, что ждет в ближайшее... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:23
2024-06-11T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с министром оборон Германии Борисом Писториусом заявил, что ждет в ближайшее время положительных решений от европейских стран относительно поставок двух-трех систем ПВО. "Мы работаем с партнерами - с США и другими европейскими партнерами, не хочу говорить, с кем из Европы. Мы ждем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем ПВО", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в соцсети. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240518/pvo-1946866795.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам систем ПВО

Зеленский ждет положительных решений от Европы по поставкам двух-трех систем ПВО

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с министром оборон Германии Борисом Писториусом заявил, что ждет в ближайшее время положительных решений от европейских стран относительно поставок двух-трех систем ПВО.
"Мы работаем с партнерами - с США и другими европейскими партнерами, не хочу говорить, с кем из Европы. Мы ждем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем ПВО", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в соцсети.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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