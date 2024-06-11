https://ria.ru/20240611/putin-1952276099.html

Путин рассказал, с чем связано снижение товарооборота с Турцией

Путин рассказал, с чем связано снижение товарооборота с Турцией - РИА Новости, 11.06.2024

Путин рассказал, с чем связано снижение товарооборота с Турцией

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары, он выразил надежду, что ситуация исправится РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:23

2024-06-11T20:23

2024-06-11T20:38

турция

в мире

владимир путин

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хакан фидан

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары, он выразил надежду, что ситуация исправится в ближайшее время."За прошлый год, точнее за прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время, и все будет развиваться, даже как и в прошлом году", - сказал Путин во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Он отметил, что в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между Турцией и Россией.

https://ria.ru/20240611/putin-1952275768.html

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турция, в мире, владимир путин, россия, хакан фидан