https://ria.ru/20240611/putin-1952267800.html

Традиция бескорыстной помощи в России имеет глубокие корни, заявил Путин

Традиция бескорыстной помощи в России имеет глубокие корни, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2024

Традиция бескорыстной помощи в России имеет глубокие корни, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил участников "Добро. Конференции-2024" с 10-летием создания Ассоциации волонтёрских центров и отметил, что РФ гордится... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:35

2024-06-11T19:35

2024-06-11T19:35

общество

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников "Добро. Конференции-2024" с 10-летием создания Ассоциации волонтёрских центров и отметил, что РФ гордится традициями бескорыстной помощи, имеющими глубокие исторические корни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Добро.Конференция-2024" проходит с 10 по 14 июня в Москве на территории ВДНХ. "Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском мероприятии "Добро. Конференция-2024" и поздравляю с 10-летием создания Ассоциации волонтёрских центров (Добро. РФ). Наша страна по праву гордится традициями подвижничества и бескорыстной помощи, имеющими глубокие исторические корни. Отрадно, что и сегодня гуманистические идеи волонтёрства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов, профессий, увлечений!", - говорится в телеграмме. Путин также отметил творческую деятельность ассоциации: она вносит большой вклад в развитие добровольческого движения, оказывает поддержку в разработке и осуществлении значимых инициатив во всех регионах России. "Вы трудитесь в интересах наших граждан, участвуете в решении насущных проблем в самых разных сферах жизни, широко используете передовые информационные и коммуникационные технологии, достигнутыми успехами убедительно демонстрируете пример плодотворной, эффективной работы", - добавил президент.

https://ria.ru/20240608/udar-1951708839.html

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общество, россия, москва, владимир путин