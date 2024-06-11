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Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве - РИА Новости, 11.06.2024
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13:55 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/putin-1952169538.html
Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве
Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве - РИА Новости, 11.06.2024
Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым заявил, что нельзя допустить ситуации, чтобы в Московском регионе не хватало объектов РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:55
2024-06-11T13:55
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россети
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым заявил, что нельзя допустить ситуации, чтобы в Московском регионе не хватало объектов электроэнергетики."Вы упомянули о Московском энергетическом кольце. Когда разговаривал с Сергеем Семёновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.), он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, всё должно быть в плановом порядке", - сказал Путин."Абсолютно верно, Владимир Владимирович. Мы с Сергеем Семёновичем проговаривали этот вопрос, сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос на контроле", - ответил Рюмин.
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москва, россети, владимир путин, россия
Москва, Россети, Владимир Путин, Россия
Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве

Путин призвал не допустить ситуации, чтобы в Москве не хватало энергообъектов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым заявил, что нельзя допустить ситуации, чтобы в Московском регионе не хватало объектов электроэнергетики.
«
"Вы упомянули о Московском энергетическом кольце. Когда разговаривал с Сергеем Семёновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.), он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, всё должно быть в плановом порядке", - сказал Путин.
"Абсолютно верно, Владимир Владимирович. Мы с Сергеем Семёновичем проговаривали этот вопрос, сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос на контроле", - ответил Рюмин.
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