https://ria.ru/20240611/putin-1952169538.html

Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве

Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве - РИА Новости, 11.06.2024

Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым заявил, что нельзя допустить ситуации, чтобы в Московском регионе не хватало объектов РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:55

2024-06-11T13:55

2024-06-11T13:55

москва

россети

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым заявил, что нельзя допустить ситуации, чтобы в Московском регионе не хватало объектов электроэнергетики."Вы упомянули о Московском энергетическом кольце. Когда разговаривал с Сергеем Семёновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.), он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, всё должно быть в плановом порядке", - сказал Путин."Абсолютно верно, Владимир Владимирович. Мы с Сергеем Семёновичем проговаривали этот вопрос, сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос на контроле", - ответил Рюмин.

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