https://ria.ru/20240611/putin-1952142926.html

Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков

Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024

Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков

Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:15

2024-06-11T12:15

2024-06-11T12:15

россия

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231206/samolet-1914238725.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность