https://ria.ru/20240611/putin-1952142926.html
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков
Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:15
2024-06-11T12:15
2024-06-11T12:15
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков
Песков: Путин летает на надежной авиатехнике, которую как следует обслуживают
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне", - сказал Песков.