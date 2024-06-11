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Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024
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12:15 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/putin-1952142926.html
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков
Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:15
2024-06-11T12:15
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин передвигается на надежной отечественной авиатехнике, заявил Песков

Песков: Путин летает на надежной авиатехнике, которую как следует обслуживают

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин использует для передвижений надежную отечественную авиатехнику, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне", - сказал Песков.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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