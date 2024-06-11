https://ria.ru/20240611/putin-1952142105.html

Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети"

Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети" - РИА Новости, 11.06.2024

Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети"

Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с генеральным директором "Россети" Андреем Рюминым, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:13

2024-06-11T12:13

2024-06-11T12:13

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

россети

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с генеральным директором "Россети" Андреем Рюминым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из встреч в течение дня могу обозначить встречу с гендиректором "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшее наше хозяйство, высокотехнологичное, главные электросетевые активы страны объединены именно под зонтиком "Россети", критически важные", - сказал Песков. Он отметил, что Рюмин доложит главе государства о том, как обстоят дела и каковы итоги работы компании за истекший период.

https://ria.ru/20231113/rosseti-1909139936.html

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, россети