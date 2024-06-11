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Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети" - РИА Новости, 11.06.2024
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12:13 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/putin-1952142105.html
Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети"
Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети" - РИА Новости, 11.06.2024
Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с генеральным директором "Россети" Андреем Рюминым, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:13
2024-06-11T12:13
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россети
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с генеральным директором "Россети" Андреем Рюминым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из встреч в течение дня могу обозначить встречу с гендиректором "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшее наше хозяйство, высокотехнологичное, главные электросетевые активы страны объединены именно под зонтиком "Россети", критически важные", - сказал Песков. Он отметил, что Рюмин доложит главе государства о том, как обстоят дела и каковы итоги работы компании за истекший период.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, россети
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россети
Путин проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети"

Песков: Путин во вторник проведет рабочую встречу с гендиректором "Россети"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с генеральным директором "Россети" Андреем Рюминым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Из встреч в течение дня могу обозначить встречу с гендиректором "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшее наше хозяйство, высокотехнологичное, главные электросетевые активы страны объединены именно под зонтиком "Россети", критически важные", - сказал Песков.
Он отметил, что Рюмин доложит главе государства о том, как обстоят дела и каковы итоги работы компании за истекший период.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор, председатель правления ПАО Россети Андрей Рюмин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК
13 ноября 2023, 14:23
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссети
 
 
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