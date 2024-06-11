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Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам
Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе рекомендовала правительству проработать вопрос об освобождении участников СВО от выплат... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:25
2024-06-11T08:25
2024-06-11T08:40
специальная военная операция на украине
общество
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе рекомендовала правительству проработать вопрос об освобождении участников СВО от выплат процентов по кредитам. "Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество", - говорится в предложениях в докладе уполномоченного за 2023 год. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками специальной военной операции, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова