https://ria.ru/20240611/prigovor-1952239025.html
Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот"
Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот" - РИА Новости, 11.06.2024
Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот"
Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот", которых признали непричастными к разбоям и кражам, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот", которых признали непричастными к разбоям и кражам, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде. "В суде зарегистрировано апелляционное представление прокурора", - сказали в суде. Дата его рассмотрения в апелляционной инстанции пока не назначена. Ранее суд освободил экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов. По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники "Енота" представлялись понятыми или помощниками оперативников. Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что офицеров оговорили. Фигурантов в зависимости от роли обвиняли по статьям 210 (создание и участие в организованном преступном сообществе), 158 (кража), 162 (разбой), 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и осужден на шесть лет колонии. Позднее суд приговорил к 14 годам колонии бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого СМИ называют "научным руководителем" ЧВК ЕНОТ.
https://ria.ru/20240603/azov-1950216520.html
https://ria.ru/20240604/prigovor-1950387025.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский гарнизонный военный суд
Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот"
Прокурор обжаловал приговор участникам ЧВК "Енот", признанным непричастными