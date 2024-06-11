https://ria.ru/20240611/prigovor-1952239025.html

Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот"

Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот" - РИА Новости, 11.06.2024

Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот"

Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот", которых признали непричастными к разбоям и кражам, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:33

2024-06-11T17:33

2024-06-11T17:33

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокурор обжаловал оправдательный приговор участникам ЧВК "Енот", которых признали непричастными к разбоям и кражам, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде. "В суде зарегистрировано апелляционное представление прокурора", - сказали в суде. Дата его рассмотрения в апелляционной инстанции пока не назначена. Ранее суд освободил экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов. По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники "Енота" представлялись понятыми или помощниками оперативников. Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что офицеров оговорили. Фигурантов в зависимости от роли обвиняли по статьям 210 (создание и участие в организованном преступном сообществе), 158 (кража), 162 (разбой), 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и осужден на шесть лет колонии. Позднее суд приговорил к 14 годам колонии бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого СМИ называют "научным руководителем" ЧВК ЕНОТ.

https://ria.ru/20240603/azov-1950216520.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский гарнизонный военный суд