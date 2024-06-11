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Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 11.06.2024
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16:31 11.06.2024
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Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку
Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 11.06.2024
Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку
Преображенский суд Москвы назначил 9 лет колонии бывшему начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ Сергею Харитонову... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:31
2024-06-11T16:31
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил 9 лет колонии бывшему начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ Сергею Харитонову за получение взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Харитонова Сергея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима", - огласила решение судья.Согласно картотеке суда, Харитонов и его заместитель Роман Митюрев обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 15 лет колонии.Митюреву суд назначил 8 лет колонии. Обоих также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях: Харитонова на 5 лет, Митюрева - на четыре.Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с обвиняемых сумму взятки - 30 миллионов рублей. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом, фигуранты рассчитывали на взятку в 65 миллионов рублей, но получили 30 миллионов.На момент задержания Харитонов занимал должность начальника филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, которое отвечает за содержание и эксплуатацию военной и социальной инфраструктуры Минобороны. Преображенский райсуд рассматривал дело с июля прошлого года.По данным "Ведомостей", Харитонова обвиняют в получении взяток на 65 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240514/arest-1945787854.html
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происшествия, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку

Суд в Москве дал экс-главе филиала ЖКУ Минобороны Харитонову 9 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил 9 лет колонии бывшему начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ Сергею Харитонову за получение взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Харитонова Сергея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима", - огласила решение судья.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Согласно картотеке суда, Харитонов и его заместитель Роман Митюрев обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 15 лет колонии.
Митюреву суд назначил 8 лет колонии. Обоих также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях: Харитонова на 5 лет, Митюрева - на четыре.
Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с обвиняемых сумму взятки - 30 миллионов рублей. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом, фигуранты рассчитывали на взятку в 65 миллионов рублей, но получили 30 миллионов.
На момент задержания Харитонов занимал должность начальника филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, которое отвечает за содержание и эксплуатацию военной и социальной инфраструктуры Минобороны. Преображенский райсуд рассматривал дело с июля прошлого года.
По данным "Ведомостей", Харитонова обвиняют в получении взяток на 65 миллионов рублей.
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