https://ria.ru/20240611/prigovor-1952222004.html

Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку

Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 11.06.2024

Экс-главе филиала управления Минобороны дали девять лет колонии за взятку

Преображенский суд Москвы назначил 9 лет колонии бывшему начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ Сергею Харитонову... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:31

2024-06-11T16:31

2024-06-11T16:31

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил 9 лет колонии бывшему начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ Сергею Харитонову за получение взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Харитонова Сергея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима", - огласила решение судья.Согласно картотеке суда, Харитонов и его заместитель Роман Митюрев обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 15 лет колонии.Митюреву суд назначил 8 лет колонии. Обоих также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях: Харитонова на 5 лет, Митюрева - на четыре.Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с обвиняемых сумму взятки - 30 миллионов рублей. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом, фигуранты рассчитывали на взятку в 65 миллионов рублей, но получили 30 миллионов.На момент задержания Харитонов занимал должность начальника филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, которое отвечает за содержание и эксплуатацию военной и социальной инфраструктуры Минобороны. Преображенский райсуд рассматривал дело с июля прошлого года.По данным "Ведомостей", Харитонова обвиняют в получении взяток на 65 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240514/arest-1945787854.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)