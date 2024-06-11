https://ria.ru/20240611/premiya-1952287886.html
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию - РИА Новости, 11.06.2024
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию
Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:36
2024-06-11T21:36
2024-06-11T21:36
культура
россия
борис павлович
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952287549_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_97ca0eda2b31ad26c58329b2872dda7e.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Игдалову Борису Павловичу, директору общества ограниченной ответственностью "Царскосельская янтарная мастерская", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа. Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952287175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952287549_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_23f1306ea1072b06fdd48135176aeceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис павлович, общество
Культура, Россия, Борис Павлович, Общество
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию
Директору Царскосельской янтарной мастерской дали госпремию в области искусства
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, соответствующий указ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Игдалову Борису Павловичу, директору общества ограниченной ответственностью "Царскосельская янтарная мастерская", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.