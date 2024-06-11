https://ria.ru/20240611/premiya-1952287886.html

Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию

Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию - РИА Новости, 11.06.2024

Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию

Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:36

2024-06-11T21:36

2024-06-11T21:36

культура

россия

борис павлович

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Игдалову Борису Павловичу, директору общества ограниченной ответственностью "Царскосельская янтарная мастерская", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа. Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952287175.html

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россия, борис павлович, общество