Рейтинг@Mail.ru
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:36 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/premiya-1952287886.html
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию - РИА Новости, 11.06.2024
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию
Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:36
2024-06-11T21:36
культура
россия
борис павлович
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952287549_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_97ca0eda2b31ad26c58329b2872dda7e.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Игдалову Борису Павловичу, директору общества ограниченной ответственностью "Царскосельская янтарная мастерская", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа. Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952287175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952287549_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_23f1306ea1072b06fdd48135176aeceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, борис павлович, общество
Культура, Россия, Борис Павлович, Общество
Директору Царскосельской янтарной мастерской присудили госпремию

Директору Царскосельской янтарной мастерской дали госпремию в области искусства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБорис Игдалов
Борис Игдалов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Борис Игдалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Игдалову Борису Павловичу, директору общества ограниченной ответственностью "Царскосельская янтарная мастерская", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
Церемония вручения государственных премий России - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Путин присудил госпремию главе "Комитета семей воинов Отечества"
Вчера, 21:32
 
КультураРоссияБорис ПавловичОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала