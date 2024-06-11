https://ria.ru/20240611/premiya-1952286087.html

Госпремию в области науки и технологий присудили Ковальчуку

Госпремию в области науки и технологий присудили Ковальчуку - РИА Новости, 11.06.2024

Госпремию в области науки и технологий присудили Ковальчуку

Государственная премия РФ в области науки и технологий за 2023 год указом президента России Владимира Путина присуждена президенту Национального... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:23

2024-06-11T21:23

2024-06-11T23:42

россия

общество

ленинград

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

российская академия наук

евгений адамов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия РФ в области науки и технологий за 2023 год указом президента России Владимира Путина присуждена президенту Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку, текст указа опубликован во вторник на портале официального опубликования правовых актов.Кроме того, премию получили научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ) Евгений Адамов и советник генерального директора "Росатома" Владимир Асмолов.Согласно указу, лауреаты награждены за "цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики РФ".Михаил Валентинович Ковальчук родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде. Выпускник физического факультета Ленинградского государственного университета, член-корреспондент РАН. В 2005-2010 годах - директор Российского научного центра "Курчатовский институт", 2010-2015 годах - основатель и первый директор, с 2015 года - президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".Исследования Ковальчука заложили основу принципиально нового метода изучения структуры вещества, основанного на сочетании возможностей рентгеновской дифракции и спектроскопии - метода стоячих рентгеновских волн, имеющего важное практическое значение для исследования наносистем. Ковальчук - ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Работы Ковальчука с использованием синхротронного излучения послужили фундаментом для превращения рентгеновских методов в инструмент для изучения структуры поверхности, тонких слоев и определения положения отдельных атомов.Междисциплинарные исследования, начатые Ковальчуком в Институте кристаллографии РАН и продолженные в Курчатовском институте, вышли на новый уровень с развитием принципиально нового научного направления - конвергенции нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных (НБИКС) наук и технологий. Ковальчук сформировал стратегию развития в России этого нового прорывного направления и создал в 2009 году не имеющий мировых аналогов Курчатовский НБИКС-центр, где под его научным руководством развиваются исследования, направленные на конвергенцию современных технологий с "конструкциями" живой природы.По инициативе и при непосредственном участии Ковальчука в Курчатовском институте была сформирована научная программа, ориентированная прежде всего на проведение междисциплинарных научных исследований на крупных исследовательских комплексах (мегаустановках). Реализация этой программы позволила развернуть на качественно новом уровне работы практически по всем направлениям современной науки: от энергетики, конвергентных технологий и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины, биологии и информационных технологий.Государственная премия РФ является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Госпремия в области науки и технологий присуждается гражданам России за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых существенно обогатили отечественную и мировую науку и оказали значительное влияние на развитие научно-технического прогресса.Госпремии лауреатам по традиции вручает президент РФ в Кремле в День России 12 июня.

https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952285498.html

https://ria.ru/20240611/premiya-1952285665.html

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россия, общество, ленинград, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, российская академия наук, евгений адамов