https://ria.ru/20240611/premiya-1952285665.html
Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину
Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину - РИА Новости, 11.06.2024
Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину
Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:18
2024-06-11T21:18
2024-06-11T22:02
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее стало известно, что Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой."Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Абдразакову Ильдару Амировичу, певцу, - за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства; Коробцову Андрею Сергеевичу, скульптору; Фомину Константину Евгеньевичу, архитектору - за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории", - говорится в тексте документа.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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россия, общество, рсфср, ильдар абдразаков
Россия, Общество, РСФСР, Ильдар Абдразаков
Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину
Госпремию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее стало известно, что Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой.
"Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Абдразакову Ильдару Амировичу, певцу, - за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства; Коробцову Андрею Сергеевичу, скульптору; Фомину Константину Евгеньевичу, архитектору - за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории", - говорится в тексте документа.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР
. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.