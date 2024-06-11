https://ria.ru/20240611/premiya-1952285665.html

Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину

Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину - РИА Новости, 11.06.2024

Премию по литературе и искусству присудили Абдразакову, Коробцову и Фомину

Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:18

2024-06-11T21:18

2024-06-11T22:02

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общество

рсфср

ильдар абдразаков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову, скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее стало известно, что Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой."Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Абдразакову Ильдару Амировичу, певцу, - за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства; Коробцову Андрею Сергеевичу, скульптору; Фомину Константину Евгеньевичу, архитектору - за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории", - говорится в тексте документа.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

https://ria.ru/20240611/premiya-1952286087.html

https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952285498.html

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россия, общество, рсфср, ильдар абдразаков