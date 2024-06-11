https://ria.ru/20240611/premiya-1952192369.html
Премию "Врач с большой буквы" получат лучшие онкологи и гематологи
Премию "Врач с большой буквы" получат лучшие онкологи и гематологи - РИА Новости, 11.06.2024
Премию "Врач с большой буквы" получат лучшие онкологи и гематологи
Национальная экспертная премия "Врач с большой буквы" в 2024 году будет посвящена врачам, спасающим жизни онкопациентов, сообщает организатор премии -... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:30
2024-06-11T16:30
2024-06-11T16:30
челябинская область
краснодарский край
республика башкортостан
страхование
обязательное медицинское страхование
альфа-банк
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Национальная экспертная премия "Врач с большой буквы" в 2024 году будет посвящена врачам, спасающим жизни онкопациентов, сообщает организатор премии - "АльфаСтрахование — ОМС".Номинантами премии станут лучшие онкохирурги, гематологи, радиологи и химиотерапевты Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Омской и Челябинской областей, а также Краснодарского края и Республики Башкортостан. Победители будут объявлены в конце года.Премия проводится уже пятый год при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения. Ежегодно награждаются лучшие врачи разных специальностей за вклад в укрепление здоровья населения. При выборе победителей эксперты оценивают соответствие проводимого лечения утвержденным стандартам и клиническим рекомендациям.Главной наградой для лучших из лауреатов по выбору профильных специалистов регионального здравоохранения станет очная стажировка в ведущих научно-исследовательских медицинских центрах страны."От качества онкологической помощи на всех этапах — проведения сложных операций, выбора современных методов лечения и правильности назначенной терапии во многом зависит продолжительность и качество жизни пациентов. Поэтому в этом году премией "Врач с большой буквы" будут награждены лучшие онкологи, гематологи и радиологи регионов за высокие стандарты качества оказания медицинской помощи онкопациентам", — приводятся в сообщении слова генерального директора "АльфаСтрахование — ОМС" Андрея Рыжакова.
https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, краснодарский край, республика башкортостан, страхование, обязательное медицинское страхование, альфа-банк
Челябинская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Страхование, Обязательное медицинское страхование, Альфа-банк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Национальная экспертная премия "Врач с большой буквы" в 2024 году будет посвящена врачам, спасающим жизни онкопациентов, сообщает организатор премии - "АльфаСтрахование — ОМС".
Номинантами премии станут лучшие онкохирурги, гематологи, радиологи и химиотерапевты Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Омской и Челябинской областей
, а также Краснодарского края
и Республики Башкортостан
. Победители будут объявлены в конце года.
Премия проводится уже пятый год при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения. Ежегодно награждаются лучшие врачи разных специальностей за вклад в укрепление здоровья населения. При выборе победителей эксперты оценивают соответствие проводимого лечения утвержденным стандартам и клиническим рекомендациям.
Главной наградой для лучших из лауреатов по выбору профильных специалистов регионального здравоохранения станет очная стажировка в ведущих научно-исследовательских медицинских центрах страны.
"От качества онкологической помощи на всех этапах — проведения сложных операций, выбора современных методов лечения и правильности назначенной терапии во многом зависит продолжительность и качество жизни пациентов. Поэтому в этом году премией "Врач с большой буквы" будут награждены лучшие онкологи, гематологи и радиологи регионов за высокие стандарты качества оказания медицинской помощи онкопациентам", — приводятся в сообщении слова генерального директора "АльфаСтрахование — ОМС" Андрея Рыжакова.