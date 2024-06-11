https://ria.ru/20240611/prazdnik-1952127496.html

Раввин рассказал, о чем важно помнить в праздник Шавуот

Раввин рассказал, о чем важно помнить в праздник Шавуот - РИА Новости, 11.06.2024

Раввин рассказал, о чем важно помнить в праздник Шавуот

В праздник дарования Торы важно помнить о важности образования и воспитания, потому что дети – гаранты исполнения законов Торы, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:23

2024-06-11T11:23

2024-06-11T11:23

религия

израиль

санкт-петербург

иерусалим

религия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В праздник дарования Торы важно помнить о важности образования и воспитания, потому что дети – гаранты исполнения законов Торы, рассказал РИА Новости глава Еврейского делового сообщества Санкт-Петербурга “Свой среди своих” раввин Шауль Брук накануне праздника Шавуот.Один из главных еврейских праздников Шавуот – праздник Дарования Торы евреям на горе Синай после исхода из Египта – наступает на 50-й день после Песаха, и поэтому также может называться Пятидесятницей. В этом году он начнется на заходе солнца 11 июня и закончится 13 июня.“Важно не забывать, что при даровании Торы гаранты того, что мы будем исполнять ее – это наши дети. И о том, насколько важны элементы образования, воспитания, для ценности общества в целом”, – сказал раввин Брук РИА Новости.Ранее в Большой хоральной синагоге в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошло шаббатное застолье, организованное еврейской общиной Санкт-Петербурга. На нем рассказывали и о религиозном смысле Шавуота, рассказал Шауль Брук.Шавуот (буквально с иврита “недели”) — праздник дарования Торы во время Откровения на горе Синай. Шавуот — один из праздников, установленных Торой, — наступает на 50-й день после Песаха. Согласно преданию, в этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 году до нашей эры) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и десять заповедей у горы Синай. Во времена Иерусалимского храма в Шавуот жители Израиля совершали паломничество в Иерусалим и приносили первые плоды урожая. Главное событие праздника – чтение в синагогах десяти заповедей. Работа в дни праздника запрещена.В этот день некоторые движения иудаизма украшают синагоги цветами, в знак того, что гора Синай была окружена цветами и зеленью в момент дарования Торы. При этом желательны розы: в “Песни песней” Соломона еврейский народ называется подобным розе, цветущей среди колючек в пустыне. При этом в хабаде (иудейское религиозное движение, также называется любавичским хасидизмом) и некоторых других украшать синагоги цветами не принято.Среди обычаев Шавуота – бодрствовать в ночь начала Пятидесятницы и изучать Тору, а также совершать молочную трапезу: одно из объяснений этому заключается в том, что евреи до дарования Торы не знали, как ритуально (кошерно) забивать скот и птицу, поэтому ограничивались только молочной пищей.

https://ria.ru/20240603/ravviny-1950265843.html

https://ria.ru/20180520/1520757987.html

https://ria.ru/20240513/ravvin-1945742854.html

израиль

санкт-петербург

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, санкт-петербург, иерусалим, религия