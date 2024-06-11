https://ria.ru/20240611/prava-1952079704.html

Юрист объяснил, смогут ли теперь лишать прав за опасное вождение

Юрист объяснил, смогут ли теперь лишать прав за опасное вождение - РИА Новости, 11.06.2024

Юрист объяснил, смогут ли теперь лишать прав за опасное вождение

Правительство одобрило законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев за опасное вождение... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:15

2024-06-11T02:15

2024-06-11T02:15

общество

авто

россия

кирилл данилов

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев за опасное вождение. Почему строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, в интервью агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.Сейчас в ПДД под опасным вождением понимается невыполнение при перестроении требования уступить дорогу; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты; несоблюдение безопасной дистанции, а также бокового интервала и так далее. Каждое из приведенных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения. Но ответственность за совокупность этих нарушений в законодательстве до сих пор не установлена.Попытки изменить ситуацию не так давно предпринимали в Госдуме. Однако уже в первом чтении законопроект был отклонен. Дело в том, что термин "опасное вождение", установленный в ПДД, содержит элемент правовой неопределенности.Отечественному законодателю необходимо разработать четкое определение понятия, прописать, в какой временной промежуток должна быть совершена совокупность отдельных нарушений для их квалификации в качестве опасного вождения, чтобы не допустить расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД.

https://ria.ru/20240305/dogovor-1758583071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, авто, россия, кирилл данилов, госдума рф