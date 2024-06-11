Юрист объяснил, смогут ли теперь лишать прав за опасное вождение
Юрист Данилов: нельзя допустить расширительного толкования опасного вождения
Автомобильное движение. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев за опасное вождение. Почему строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, в интервью агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
Сейчас в ПДД под опасным вождением понимается невыполнение при перестроении требования уступить дорогу; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты; несоблюдение безопасной дистанции, а также бокового интервала и так далее. Каждое из приведенных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения. Но ответственность за совокупность этих нарушений в законодательстве до сих пор не установлена.
Попытки изменить ситуацию не так давно предпринимали в Госдуме. Однако уже в первом чтении законопроект был отклонен. Дело в том, что термин "опасное вождение", установленный в ПДД, содержит элемент правовой неопределенности.
Отечественному законодателю необходимо разработать четкое определение понятия, прописать, в какой временной промежуток должна быть совершена совокупность отдельных нарушений для их квалификации в качестве опасного вождения, чтобы не допустить расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД.