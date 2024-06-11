https://ria.ru/20240611/pozdravlenie-1952203618.html

Алиев поздравил Путина с Днем России

Алиев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 11.06.2024

Алиев поздравил Путина с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:42

2024-06-11T15:42

2024-06-11T15:42

россия

азербайджан

баку

ильхам алиев

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg

БАКУ, 11 июн - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а гражданам РФ – благополучия и процветания, сообщает во вторник пресс-служба главы азербайджанского государства. "В письме Алиев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания. Алиев от имени народа Азербайджана и от себя лично поздравил весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России. По его словам, прочные традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, сложившиеся в течение многих веков, являются надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между Азербайджаном и Россией", - говорится в сообщении. В письме Алиева также говорится, что Баку высоко ценит достигнутый уровень азербайджано-российского взаимодействия, имеющего союзнический характер. "По словам Алиева сегодня на нашей двусторонней повестке стоит широкий спектр вопросов, охватывающих практически все сферы сотрудничества, реализация которых, несомненно, послужит во благо не только наших стран и народов, но и региона в целом. Он выразил уверенность, что азербайджано-российские отношения и многоплановое взаимодействие, отвечающие интересам наших дружественных стран, будут и далее эффективно развиваться по нарастающей линии, наполняясь все новым содержанием и совместными проектами", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

россия

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, баку, ильхам алиев, владимир путин, в мире