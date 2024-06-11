https://ria.ru/20240611/postavki-1952290402.html

Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины

Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины - РИА Новости, 11.06.2024

Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины

Нидерланды решили выделить 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины, включая беспилотные надводные аппараты и дроны с функцией вида от первого лица,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:55

2024-06-11T21:55

2024-06-11T22:18

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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды решили выделить 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины, включая беспилотные надводные аппараты и дроны с функцией вида от первого лица, сообщило во вторник министерство обороны королевства."Нидерланды выделяют 60 миллионов евро на наступательные беспилотники для Украины. Сумма предназначена, в том числе, для морских дронов и беспилотников с функцией вида от первого лица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Решение было принято по итогам визита министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен на Украину. В понедельник и вторник она посетила Киев и Львов.Из указанной суммы 20 миллионов евро пойдут на закупку дронов с функцией вида от первого лица через международную коалицию беспилотников, созданную ранее в этом году. Еще 17,5 млн евро предназначены на приобретение морских БПЛА. Оставшаяся сумма будет направлена на закупки дронов других типов.Ранее Оллонгрен сообщила, что посетила в ходе визита на Украину две местные компании, которые участвуют в производстве дронов. Она обсудила с премьером Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны страны Рустмемом Умеровым военную помощь Киеву, обмен знаниями в области технологий и их применение на фронте.Как отмечается в сообщении министерства, глава МО Нидерландов также посетила различные военные объекты в районе Львова и центр обучения управлению беспилотниками. Ей показали места, где ремонтируют военную технику и модернизируют старую российскую технику для ее использования на фронте.В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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нидерланды, в мире, украина