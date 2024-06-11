https://ria.ru/20240611/postavki-1952275915.html
Германия намерена поставить ВСУ снайперские винтовки, беспилотники и ракеты
Германия намерена поставить ВСУ снайперские винтовки, беспилотники и ракеты - РИА Новости, 11.06.2024
Германия намерена поставить ВСУ снайперские винтовки, беспилотники и ракеты
Германия дополнительно поставит на Украину снайперские винтовки, ударные БПЛА и ракеты для систем Patriot, сообщил министр обороны страны Борис Писториус. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:21
2024-06-11T20:21
2024-06-11T20:21
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Германия дополнительно поставит на Украину снайперские винтовки, ударные БПЛА и ракеты для систем Patriot, сообщил министр обороны страны Борис Писториус. В конце мая Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. "Сегодня... я могу пообещать... дальнейшую поддержку, пусть и менее масштабную, но не менее важную", - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на одной из баз бундесвера, где обучаются украинские военнослужащие. По словам министра, Германия поставит Украине неназванное количество снайперских винтовок, противотанковое оружие, компоненты для артиллерийских боеприпасов и защиты от беспилотников, а также несколько тысяч ударных БПЛА. Помимо этого, ФРГ совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит Киеву дополнительно 100 ракет для систем Patriot, 32 из числа которых уже прибыли на Украину в последние несколько дней, как уточнил Писториус. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Германия намерена поставить ВСУ снайперские винтовки, беспилотники и ракеты
Писториус: ФРГ поставит ВСУ снайперские винтовки, БПЛА и ракеты для Patriot
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Германия дополнительно поставит на Украину снайперские винтовки, ударные БПЛА и ракеты для систем Patriot, сообщил министр обороны страны Борис Писториус.
В конце мая Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.
"Сегодня... я могу пообещать... дальнейшую поддержку, пусть и менее масштабную, но не менее важную", - заявил министр в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на одной из баз бундесвера, где обучаются украинские военнослужащие.
По словам министра, Германия поставит Украине неназванное количество снайперских винтовок, противотанковое оружие, компоненты для артиллерийских боеприпасов и защиты от беспилотников, а также несколько тысяч ударных БПЛА.
Помимо этого, ФРГ совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит Киеву дополнительно 100 ракет для систем Patriot, 32 из числа которых уже прибыли на Украину в последние несколько дней, как уточнил Писториус.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.