https://ria.ru/20240611/popova-1952111582.html

Анна Попова: контроль за эпидемиологической ситуацией в России обеспечен

Анна Попова: контроль за эпидемиологической ситуацией в России обеспечен - РИА Новости, 11.06.2024

Анна Попова: контроль за эпидемиологической ситуацией в России обеспечен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости о новых мутациях коронавируса... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:00

2024-06-11T11:00

2024-06-11T12:26

пмэф-2024

интервью - авторы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

воз

брикс

китай

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости о новых мутациях коронавируса и возможных подъемах заболеваемости, о ситуации с корью и коклюшем и о вакцинации против них, а также о биологических лабораториях, которые финансируют министерства обороны, об обстановке в новых регионах России и о сотрудничестве с Китаем. Беседовала Людмила Белоножко.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.– Анна Юрьевна, в настоящее время ситуация с COVID-19 относительно стабильная, вирус перешел, как заявляли уже, в разряд сезонных заболеваний. Но все же появляются новые штаммы, как вы оцениваете ситуацию с COVID-19, не ожидаете ли вспышек заболевания в ближайшее время?– Коронавирус в самом деле стал сезонным заболеванием. Он приходит и уходит в те же периоды, как и многие другие респираторные вирусы, и это естественный процесс. Система мониторинга за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" центрами секвенирования Роспотребнадзора проводятся углубленные молекулярно-генетические исследования – еженедельно не менее 500-700 проб из всех регионов страны. Мы видим, что в РФ, так же, как и во всем мире, преобладающим остается геновариант Омикрон. Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие, как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний. Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени.Но особых рисков для наших граждан мы не видим, главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия. Начинается отпускной период, поэтому чтобы не навредить своему здоровью, необходимо вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены, чтобы не заболеть.– Какое-то время назад мы все отслеживали уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Сейчас этот показатель играет какую-то роль?– В силу того, что каждый следующий геновариант вируса умеет обходить иммунитет, сформированный предыдущими вирусами, этот показатель трудно исчисляем. Поэтому сегодня есть опасность подхватить новый вариант коронавируса, тот, от которого у нас пока еще нет защиты.– Сейчас сезон клещей. Увеличивается ли зона их обитания? Чаще ли люди стали обращаться к медикам из-за укусов клещей? Чаще ли у них фиксируется клещевой энцефалит? Не планируете ли распространить вакцинацию уже на всю территорию страны, а не только на эндемичные районы?– В последние годы наблюдается повсеместное расширение ареала обитания клещей. Причинами могут быть как изменение климата, так и более плотный контроль за ситуацией, чем раньше.С начала сезона в 2024 году от укусов клещей пострадало порядка 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась, за 20 лет – более чем в 2,5 раза, и связано это с объемом проводимых профилактических мер. Ежегодно увеличиваются площади акарицидных обработок. К примеру, в 2024 году план увеличен на 16,5%, будет обработано более 195 тысяч гектаров территорий.Вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям. Надо отметить, что иммунизация населения – достаточно эффективная хорошо реализуемая мера. Поэтому пока мы не планируем пересматривать существующие показания к вакцинации и применять ее на всей территории РФ.По количеству нападений клещей на людей, по количеству найденных в них вирусов мы не отмечаем превышения среднемноголетних показателей. При этом превышаем среднемноголетние значения по охвату территорий, на которых проведены противоклещевые обработки. Это хороший прогностический признак. В сегодняшних условиях эти обработки проводятся в течение лета неоднократно. Но, безусловно, все обработать невозможно, да и задачи такой нет. Необходимо обрабатывать те территории, на которых люди находятся.Рекомендуем при походе в лес в эндемичных территориях соблюдать определенные правила: одеваться в светлую, закрытую одежду, использовать репелленты, по выходу из леса проводить визуальный осмотр на наличие клещей на теле. Если же клещ обнаружен, то не выбрасывать его, а в закрытом флаконе отнести в лабораторию Роспотребнадзора, где наши специалисты определят, несет клещ опасность или нет. При необходимости врач назначит необходимые средства профилактики.– В этом году весенние паводки стали испытанием для ряда регионов. Какая работа была проделана Роспотребнадзором, чтобы не допустить вспышек заболеваний? Как оценивается ситуация в этих регионах на сегодняшний день?– Ситуация действительно была очень непростая. Паводок прошел по регионам, где источником централизованного водоснабжения являются те самые реки, которые вышли из берегов. Соответственно, качество воды в этих источниках резко изменилось, и не в лучшую сторону.Роспотребнадзором был принят полный комплекс мер по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на подтопленных территориях. Я хочу отметить эффективную и слаженную работу наших специалистов в круглосуточном режиме. Были развернуты необходимые лабораторные мощности, включая работу мобильных лабораторий, поставленных в рамках федерального проекта "Санитарный щит".Мы оценили ситуацию, просчитали риски, приняли управленческие решения. Был установлен контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, условиями проживания и питания в пунктах временного размещения, мероприятиями по профилактике инфекционных заболеваний. Вакцинация дала свой значимый эффект – удалось избежать случаев гепатита А, хотя риски такие были, и фоновая иммунная прослойка была невысокая.Сегодня работа продолжается. Ведется дезинфекция территорий и дерратизация объектов против грызунов и насекомых, в том числе комаров, которые являются переносчиками разных инфекций. Это важная работа, и мы продолжим ее до конца лета. Хочу отметить, что все наши меры оказались эффективными, и риски для здоровья от инфекций не реализовались.– В этом году отмечается очередной подъем заболеваемости корью и коклюшем. Как оцениваете ситуацию с этими инфекциями на сегодняшний день?– Две разные немножко истории. Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается. Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены.Первые случаи кори были завозными из разных стран, и я уже говорила ранее, что корь бушует во всем мире. Российская федерация – одна из немногих стран, которая учитывает все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски.Противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, включая, если это необходимо приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания.Если говорить про коклюш, то здесь сыграли свою роль два фактора. Определенный удельный вес всех случаев пришелся на детей, которые не были привиты по возрасту. Также были случаи, когда дети заболевали до регламентного срока прививки, то есть совсем маленькие. Но второй год мы работаем по новому алгоритму. У нас разработана прекрасная отечественная ПЦР-тест-система, которой раньше не было. Всех контактных в очаге, всех, кто контактировал с заболевшим, мы обследуем и видим тех, у кого еще заболевание не развилось. Оно могло пройти и в скрытой форме, но мы их выявляем и изолируем. При этом, конечно растет статистика, и мы, безусловно, сравниваем ее со среднемноголетним значением. Однако, количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких форм – этих пациентов никто не распознавал. Сегодня появился инструмент – это отличная высокочувствительная система, которая позволяет выявить всех людей в очаге, всех, кто может быть носителем инфекции.Таким образом, мы очень быстро остановили процесс, но количество выявленных в моменте некоторые месяцы было очень большое. Я считаю, что это как раз положительный результат.Хочу напомнить, что, как и в случае с корью, так и с коклюшем наши российские отечественные вакцины полностью защищают от болезни, если вовремя их делать.– Недавно в составе делегации президента РФ, вы посетили КНР, где совместно с Главным таможенным управлением Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. Расскажите подробнее об этом соглашении. И какие дальнейшие шаги планируются в части санитарно-эпидемиологического благополучия?– Китай – наш давний надежный партнер. Сотрудничество с Китаем в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями имеет важное значение в связи с ростом пассажиропотока, товарооборота и наличием протяженной границы между нашими странами.С начала текущего года специалистами Роспотребнадзора досмотрено более 90 тысяч транспортных средств и около 800 тысяч пассажиров из Китая.В 2022 году нами было заключено соглашение с Главным таможенным управлением КНР в области санитарной охраны территории. В ходе визита в Китай в мае текущего года подписан план совместных действий по реализации этого соглашения, который предусматривает выполнение до 2025 года мероприятий по профилактике, мониторингу, изучению инфекционных заболеваний и природно-очаговых инфекций.Кроме того, мы развиваем сотрудничество с профильными ведомствами Китая в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ожидаем участие представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая и Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая в международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС", запланированной на июль 2024 года, в Москве.В настоящий момент в разработке находится меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями с Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний Китая, который будет подписан на полях этой конференции.В этой связи есть договоренность с нашими коллегами из приграничных территорий провести на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке совещание. Мы ждем большую делегацию из Китая, чтобы обсудить определенные шаги уже на конкретных территориях, и считаю, что это очень неплохой результат.В самой поездке было очень интересно посмотреть площадки, на которых работают наши китайские коллеги. Они показали нам институты, лаборатории. Мы обменялись мнениями по геномному эпиднадзору. Наши партнеры очень заинтересовались и нашей работой, поэтому мы ждем их в гости, чтобы поделиться опытом.– Сокращается ли количество биологических лабораторий, финансируемых в США, в мире? Какие риски они несут? И каким образом мы реагируем на это?– Активность западных лабораторий, финансируемых в первую очередь за счет министерств обороны, в мире не сокращается. Количество их только растет. Видим увеличивающийся интерес к африканскому и азиатскому континентам, помимо того, что уже там есть. Недавно мы были в Уганде, там в лаборатории стоит оборудование, на котором работают коллеги, но на каждом приборе написано, что это собственность США, то есть никто ничего не дает. Позиция – мы дали вам поработать, а за это вы отдаете нам все результаты.Наши отношения другие, они партнерские. Мы учим работать, учим видеть, учим нашим противоэпидемическим технологиям, новейшим технологиям. И коллеги очень это ценят, потому что тогда они сами могут защищать свои страны от любой эпидемической угрозы.– ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа в Мексике, который закончился летальным исходом. Есть ли какие-то риски для России?– В этом случае рисков для Российской Федерации нет. Мировые эксперты уже оценили эту ситуацию как низкий риск для всего мира. Это первый летальный случай, который описан, от вируса гриппа H5N2. Мы сейчас много знаем о вирусах гриппа H5N1, а это другой геновариант.Наши коллеги из института "Вектор" уже доложили, что у них есть тест-система, есть вакцинная платформа.Хочу обратить внимание на "кризис данных", который стал абсолютно очевиден в пандемию, и сейчас нет достоверных данных из целого ряда стран. В результате мы много чего не знаем, нам просто не открывают этих данных. Семнадцатого апреля был зарегистрирован случай, о котором вы говорите, через неделю человек погиб, а информация о нем пришла спустя два месяца. Это ли не "кризис данных"?– Как оцениваете эпидемиологическую ситуацию в новых регионах? Есть ли там какие-то вспышки инфекционных заболеваний?– Осложнений эпидситуации в новых регионах нет. Вспышек опасных или особо опасных инфекционных заболеваний там тоже нет. Контроль за природными очагами, которых там достаточное количество, ведется достаточно плотно и эффективно.С июня 2022 года работают специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ) двух наших научно-исследовательских противочумных институтов. Всего на сегодняшний день проведено порядка 250 тысяч лабораторных исследований проб клинического материала от людей и проб из объектов окружающей среды. Коллеги работают непрерывно.В непростых условиях, но ситуацию сдержать удается. Летние месяцы доставляют большое количество хлопот, большое количество работы. Мы знаем и видим риски, но коллеги делают все, чтобы эти риски не реализовались. Созданы подразделения Роспотребнадзора в наших новых прекрасных регионах на исторических территориях. Все четыре региона обеспечены лабораторной и стационарной базой, работают и наши мобильные лаборатории, которые доставлены в конце прошлого года. Специалисты обучены, они профессионалы. Я уверена, что контроль там обеспечен.

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240403/patogeny-1937520927.html

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, воз, брикс, китай, сша