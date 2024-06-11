https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат - РИА Новости, 11.06.2024
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат
Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:23
2024-06-11T11:23
2024-06-11T14:15
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948604676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d5cfa14a6852023a464926bb05b74aa.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России соответствующее ходатайство, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Буйновский. "Попов — действующий военнослужащий, у него заключен контракт с Минобороны. У командующего воинской частью есть право подать ходатайство в СК России или Бастрыкину Александру Ивановичу. Попов подчиняется командующему Южным военным округом", — сказал он.По словам адвоката, эта норма Уголовно-процессуального кодекса России действует с мая и пока еще не применялась."Может быть, мы будем первыми — пока никто не знает, как ее применять", — добавил Буйновский.Он отметил, что такое ходатайство может направить кто-либо из вышестоящих командиров Попова — вплоть до начальника Генштаба. "Мы параллельно готовим соответствующие документы для отправки генерала Попова в зону боевых действий. Пока я говорить об этом не буду: считаю это преждевременным, есть адвокатская тайна", — заключил собеседник агентства. Генерала Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Сам Попов заявил в суде, что в зоне СВО он занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
https://ria.ru/20240607/general-1951344007.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948604676_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dee33cdc961b6d6fef6cf0a74f10551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат
Буйновский: командующий ЮВО может просить направить генерала Попова в зону СВО
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России соответствующее ходатайство, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.
"Попов — действующий военнослужащий, у него заключен контракт с Минобороны. У командующего воинской частью есть право подать ходатайство в СК России или Бастрыкину Александру Ивановичу. Попов подчиняется командующему Южным военным округом", — сказал он.
По словам адвоката, эта норма Уголовно-процессуального кодекса России действует с мая и пока еще не применялась.
"Может быть, мы будем первыми — пока никто не знает, как ее применять", — добавил Буйновский.
Он отметил, что такое ходатайство может направить кто-либо из вышестоящих командиров Попова — вплоть до начальника Генштаба.
"Мы параллельно готовим соответствующие документы для отправки генерала Попова в зону боевых действий. Пока я говорить об этом не буду: считаю это преждевременным, есть адвокатская тайна", — заключил собеседник агентства.
Генерала Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области
в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Сам Попов заявил в суде, что в зоне СВО он занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".