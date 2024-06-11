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Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат - РИА Новости, 11.06.2024
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11:23 11.06.2024 (обновлено: 14:15 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат - РИА Новости, 11.06.2024
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат
Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:23
2024-06-11T14:15
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России соответствующее ходатайство, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Буйновский. "Попов — действующий военнослужащий, у него заключен контракт с Минобороны. У командующего воинской частью есть право подать ходатайство в СК России или Бастрыкину Александру Ивановичу. Попов подчиняется командующему Южным военным округом", — сказал он.По словам адвоката, эта норма Уголовно-процессуального кодекса России действует с мая и пока еще не применялась."Может быть, мы будем первыми — пока никто не знает, как ее применять", — добавил Буйновский.Он отметил, что такое ходатайство может направить кто-либо из вышестоящих командиров Попова — вплоть до начальника Генштаба. "Мы параллельно готовим соответствующие документы для отправки генерала Попова в зону боевых действий. Пока я говорить об этом не буду: считаю это преждевременным, есть адвокатская тайна", — заключил собеседник агентства. Генерала Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Сам Попов заявил в суде, что в зоне СВО он занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
https://ria.ru/20240607/general-1951344007.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат

Буйновский: командующий ЮВО может просить направить генерала Попова в зону СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России соответствующее ходатайство, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.
"Попов — действующий военнослужащий, у него заключен контракт с Минобороны. У командующего воинской частью есть право подать ходатайство в СК России или Бастрыкину Александру Ивановичу. Попов подчиняется командующему Южным военным округом", — сказал он.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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По словам адвоката, эта норма Уголовно-процессуального кодекса России действует с мая и пока еще не применялась.
"Может быть, мы будем первыми — пока никто не знает, как ее применять", — добавил Буйновский.
Он отметил, что такое ходатайство может направить кто-либо из вышестоящих командиров Попова — вплоть до начальника Генштаба.
"Мы параллельно готовим соответствующие документы для отправки генерала Попова в зону боевых действий. Пока я говорить об этом не буду: считаю это преждевременным, есть адвокатская тайна", — заключил собеседник агентства.
Генерала Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Сам Попов заявил в суде, что в зоне СВО он занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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