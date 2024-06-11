https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html

Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат

Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат - РИА Новости, 11.06.2024

Генерала Попова могут отправить в зону СВО, сообщил адвокат

Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:23

2024-06-11T11:23

2024-06-11T14:15

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арестованного по делу о мошенничестве генерала Ивана Попова могут отправить в зону СВО, если командующий Южным военным округом направит в СК России соответствующее ходатайство, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Буйновский. "Попов — действующий военнослужащий, у него заключен контракт с Минобороны. У командующего воинской частью есть право подать ходатайство в СК России или Бастрыкину Александру Ивановичу. Попов подчиняется командующему Южным военным округом", — сказал он.По словам адвоката, эта норма Уголовно-процессуального кодекса России действует с мая и пока еще не применялась."Может быть, мы будем первыми — пока никто не знает, как ее применять", — добавил Буйновский.Он отметил, что такое ходатайство может направить кто-либо из вышестоящих командиров Попова — вплоть до начальника Генштаба. "Мы параллельно готовим соответствующие документы для отправки генерала Попова в зону боевых действий. Пока я говорить об этом не буду: считаю это преждевременным, есть адвокатская тайна", — заключил собеседник агентства. Генерала Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Сам Попов заявил в суде, что в зоне СВО он занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240607/general-1951344007.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)