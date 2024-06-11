https://ria.ru/20240611/pomosch-1952236733.html

Школьник из Бурятии передал на нужды СВО деньги, накопленные на велосипед

Школьник из Бурятии передал на нужды СВО деньги, накопленные на велосипед - РИА Новости, 11.06.2024

Школьник из Бурятии передал на нужды СВО деньги, накопленные на велосипед

Школьник из Бурятии передал участникам спецоперации деньги, которые копил на велосипед, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:27

2024-06-11T17:27

2024-06-11T17:27

надежные люди

улан-удэ

вооруженные силы рф

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 11 июн – РИА Новости. Школьник из Бурятии передал участникам спецоперации деньги, которые копил на велосипед, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Володя Носков в этом году закончил 4 класс 42 школы города Улан-Удэ. Копил деньги на велосипед - их ему давали родители за честно заработанные пятерки. За год накопил около 18 тысяч рублей и принял решение отдать их на СВО – велик подождет", - говорится в сообщении. Сотрудники регионального отделения Народного фронта организовали встречу мальчика с командиром орудия пятой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи. На накопленные мальчиком деньги был приобретен коллиматорный прицел и крепление. "Кстати, у Вовы была мечта – пожать руку военнослужащему. Эта мечта также сбылась. Военный поблагодарил мальчика и отметил взрослость и патриотичность его поступка", - подчеркнули в Народном фронте.

https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

улан-удэ, вооруженные силы рф, республика бурятия